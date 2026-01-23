DT de U Católica de Ecuador deja firme comentario sobre jugar contra Sporting Cristal: "Un equipo..."

Sporting Cristal es uno de los equipos que se alista para su presentación oficial en la "Tarde Celeste 2026". Los dirigidos por Paulo Autuori se mostrarán ante su fiel hinchada con la esperanza de recuperar la confianza de cara a su estreno en la Liga 1 y Copa Libertadores. En medio de la antesala, el rival de los 'rimenses', U Católica de Ecuador, hace su trabajo aparte y ahora el DT Diego Martínez se pronunció a poco del choque en el Estadio Alberto Gallardo.

PUEDES VER: Partido de Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador modificó su horario para la Tarde Celeste 2026

DT de U Católica de Ecuador opina sobre Sporting Cristal

El estratega Diego Martínez brindó una breve entrevista a "Mach Deportes" de Ecuador, en el que no solo habló del presente de U Católica, sino de lo que le depara ante Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026. Si bien el año pasado fueron rivales en la presentación de los 'cerveceros', ahora buscan hacer un mejor rol para malograr la fiesta de los 'bajopontinos'.

"El año pasado Sporting Cristal nos hizo la invitación y este año se repite. Es muy importante enfrentarse a un equipo que constantemente suele estar en la fase de grupos de la Libertadores. Es uno de los grandes de Perú y será un lindo desafío sumar un partido internacional y aprovechar este espacio para ganar ritmo competitivo. Esta llave de Libertadores, para mí, es muy compleja. Necesitas pasar tres llaves, es decir, seis partidos, antes de llegar a la fase de grupos. Después de enfrentar a Sporting Cristal tendremos un amistoso más", manifestó el estratega de U Católica de Ecuador.

De esta manera, U Católica no solo busca prepararse de lleno al reinicio de la Liga Pro de Ecuador, sino a lo que será su actuación desde la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cotejo ante Sporting Cristal lo tomarán con la seriedad que corresponde, sabiendo que será su penúltimo choque amistoso.

Diego Martínez, DT de U Católica de Ecuador, listo para enfrentar a Sporting Cristal.

Sporting Cristal vs Universidad Católica de Ecuador: fecha, día, hora y canal

El partido entre Sporting Cristal vs Universidad Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2025 se juega este domingo 25 de enero a partir de las 16:00 horas locales (21:00 horas GMT). Eso sí, vale recordar que la ceremonia iniciará desde las 12:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo. La transmisión de este encuentro será vía L1 MAX.