0
EN DIRECTO
Al Nassr vs. Al Taawon con Cristiano Ronaldo

Otro sismo en Alianza Lima: Eryc Castillo es mencionado en indisciplina de Zambrano, Trauco y Peña

Tras mencionar que Pedro Aquino fue separado del primer equipo de Alianza Lima, revelan que Eryc Castillo es parte en la declaración de la denuncia.

Shirley Marcelo
Eryc Castillo es señalado como parte de la indisciplina en Alianza Lima.
Eryc Castillo es señalado como parte de la indisciplina en Alianza Lima. | composición Líbero
COMPARTIR

Nuevo golpe en Alianza Lima. Las aguas no parecen calmarse en La Victoria, y después que el club tomara medidas drásticas con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, se sumó también el nombre de Pedro Aquino. Sin embargo, se mencionó que hay un quinto participante y se señala a Eryc Castillo.

Pedro Aquino será separado indefinidamente en Alianza Lima

PUEDES VER: Revelan que Alianza Lima separó indefinidamente a Pedro Aquino por presunta indisciplina

De acuerdo con el comentarista deportivo César Vivar, el volante ecuatoriano es parte de la declaración en la acusación por presunta violencia sexual, y aunque no fue denunciado, indica que también intervino en la noche mencionada en Uruguay.

"A raíz de esto, Alianza Lima y quiero contrastar con mucho cuidado la información, en esa inicial transcripción aparecen dos jugadores más. Y es Pedro Aquino y Eryc Castillo, solamente se ha implicado en el caso a Pedro Aquino porque entiendo que algo se le habría comprobado y aparentemente habría sido separado de Alianza Lima", expresó en el programa Doble Punta.

Asimismo, el comunicador comenta que se tomó la determinación solo de separar a Pedro Aquino porque en Alianza Lima tendrían mayor información al respecto, sin embargo, remarcó que Eryc Castillo pudo haber estado en la habitación donde sucedió la presunta violación, pero termina retirándose.

"De hecho en la lectura (manifestación) hablan de que estos dos futbolistas (Aquino y Castillo) están en el entorno, es decir están los tres implicados (Zambrano, Peña y Trauco, las dos señoritas, pero en determinado momentos dicen 'listo y se van' (Aquino y Castillo)… Algo más sabe Alianza… ¿Aquino y Peña? No está Eryc Castillo también en la declaración", sostuvo César Vivar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Revelan que Alianza Lima separó indefinidamente a Pedro Aquino por presunta indisciplina

  2. Sport Huancayo anunció descomunal precio de entradas para partido ante Alianza Lima

  3. Prensa chilena se deshizo en elogios por crack de Universitario tras goleada: "Gran calidad"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano