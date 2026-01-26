Otro sismo en Alianza Lima: Eryc Castillo es mencionado en indisciplina de Zambrano, Trauco y Peña

Nuevo golpe en Alianza Lima. Las aguas no parecen calmarse en La Victoria, y después que el club tomara medidas drásticas con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, se sumó también el nombre de Pedro Aquino. Sin embargo, se mencionó que hay un quinto participante y se señala a Eryc Castillo.

De acuerdo con el comentarista deportivo César Vivar, el volante ecuatoriano es parte de la declaración en la acusación por presunta violencia sexual, y aunque no fue denunciado, indica que también intervino en la noche mencionada en Uruguay.

"A raíz de esto, Alianza Lima y quiero contrastar con mucho cuidado la información, en esa inicial transcripción aparecen dos jugadores más. Y es Pedro Aquino y Eryc Castillo, solamente se ha implicado en el caso a Pedro Aquino porque entiendo que algo se le habría comprobado y aparentemente habría sido separado de Alianza Lima", expresó en el programa Doble Punta.

Asimismo, el comunicador comenta que se tomó la determinación solo de separar a Pedro Aquino porque en Alianza Lima tendrían mayor información al respecto, sin embargo, remarcó que Eryc Castillo pudo haber estado en la habitación donde sucedió la presunta violación, pero termina retirándose.

"De hecho en la lectura (manifestación) hablan de que estos dos futbolistas (Aquino y Castillo) están en el entorno, es decir están los tres implicados (Zambrano, Peña y Trauco, las dos señoritas, pero en determinado momentos dicen 'listo y se van' (Aquino y Castillo)… Algo más sabe Alianza… ¿Aquino y Peña? No está Eryc Castillo también en la declaración", sostuvo César Vivar.