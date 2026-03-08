0
Previa Universitario vs Chankas
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

Gobierno del Perú no legisla aún normativa para regreso a virtualidad de estudiantes por crisis de gas

El MINEDU anunció la ejecución de nuevas medidas frente al escenario de la emergencia por falta de suministro de gas. Consulta qué se sabe hasta el momento.

Daniela Alvarado
Gobierno sobre clases virtuales por emergencia de gas en el Perú
Gobierno sobre clases virtuales por emergencia de gas en el Perú | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El Gobierno del Perú anunció el pasado viernes 6 de marzo que los colegios y centros laborales pasarán a modalidad virtual a lo largo del tiempo que dure la contingencia por falta de gas en el Perú. Sin embargo, todavía no existe información de la normativa como tal.

Revisa la calendarización del año escolar 2026 de Minedu y conoce las fechas.

El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) anunció la medida a través del Comunicado N.° 03-2026-MINEDU, como parte de las acciones adoptadas por las autoridades para poder gestionar la racionalización de recursos relacionados al suministro de gas natural.

La información compartida ha establecido que este panorama de educación y trabajo remoto, se extenderá desde este lunes 9 al viernes 13 de marzo, con la finalidad de aminorar la movilidad en la ciudad y aportar en la emergencia energética que azota el país.

Gobierno del Perú

Aunque el Minedu señaló que la recomendación alcanza a instituciones educativas privadas, universidades e institutos superiores ubicados en Lima Metropolitana y el Callao, lo cierto es que hasta el momento no se ha registrado una legislación correspondiente que respalde la ley.

¿Hasta cuándo se declaró en emergencia el suministro de gas?

De acuerdo a lo que han indicado los representantes, se estableció en emergencia el sistema de suministro de gas natural, que incluye su producción, transporte y distribución, hasta el próximo sábado 14 de marzo.

¿Qué pasó con el gas en el Perú?

La emergencia se debe a que el servicio colapsó el pasado 1 de marzo a raíz de la fuga y posterior deflagración del ducto de la empresa Transportadoras de Gas del Perú (TGP) en el Cusco.

Daniela Alvarado
