Partidos de Liga 1 Perú: programación de la fecha 1 por el Torneo Apertura 2026

Finalmente regresó la competencia de la Liga 1 y desde este viernes se activa la edición 2026 del Torneo Apertura con una serie de partidos que evidenciarán que esta temporada será más competitiva y que habrá más de un favorito para alcanzar la cima del deporte rey nacional. Conoce la programación completa.

Partidos de Liga 1 2026: programación de fecha 1

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. - Sport Huancayo vs. Alianza Lima - Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:15 p.m. - UTC vs. Atlético Grau - Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. - Sport Boys vs. Los Chankas - Estadio Miguel Grau (Callao)

3:15 p.m. - Juan Pablo II vs. FC Cajamarca - Complejo Deportivo Juan Pablo (Chongoyape)

6:30 p.m. - FBC Melgar vs. Cienciano - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal - Estadio Inca Garcilaso (Cusco)

3:15 p.m. - Alianza Atlético vs. Cusco FC - Estadio por confirmar

6:00 p.m. - Universitario vs. ADT - Estadio Monumental ‘U’ Marathon (Lima)

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. - Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua - Estadio Juan Maldonado (Cutervo).

Alianza Lima se encarga de la apertura de la Liga 1 2026 y en un duelo de altura visitará a Sport Huancayo en la incontratable desde las 12.00 del mediodía, y ni bien termine habrá acción en Cajamarca con el encuentro entre UTC vs. Atlético Grau.

Asimismo, el sábado 31 traerá enfrentamientos fuertes con epicentro en el Callao con el Sport Boys vs. Los Chankas. Y la jornada se completará con otros encuentros explosivos como el Juan Pablo II vs. FC Cajamarca en Chongoyape y finalmente el Melgar vs. Cienciano en Arequipa.

El domingo 1 estará recargado con el Garcilaso vs. Sporting Cristal en Cusco, con Alianza Atlético vs. Cusco FC y se cierra el día con el encuentro del vigente tricampeón, Universitario ante ADT en el Monumental. Un día después, se termina la primera fecha del Torneo Apertura con Comerciantes Unidos vs. Moquegua.

¿Dónde ver transmisión de la Liga 1 2026?

Esta temporada 2026 de la Liga 1 será trasmitida en su totalidad por L1 MAX (Liga 1 MAX), pues dicho canal tiene los derechos de los 18 equipos que competirán en el Torneo Apertura y Clausura 2026.