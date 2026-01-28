¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo y dónde ver partido por la Liga 1 2026?

¡Llegó el momento de la verdad! Alianza Lima visitará a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules quieren lograr el título nacional y evitar el 'tetra' de la 'U', por ello, saben que es importante iniciar el campeonato con un triunfo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido de Alianza Lima contra Sport Huancayo, por la primera fecha del Torneo Apertura, se realizará este viernes 30 de enero en la ´Ciudad Incontrastable'.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Alianza Lima vs. Sport Huancayo iniciará a las 12:00 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador. A continuación, te pasamos la programación por país:

México: 11:00 a.m.

Chile y Bolivia: 1:00 p..m.

Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo estará disponible por el canal L1 MAX. Además, Libero.pe te llevará todas las incidencias del compromiso, como goles, mejores jugadas y declaraciones.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: historial

Alianza Lima y Sport Huancayo han disputado 42 partidos. Los blanquiazules ganaron en 20 ocasiones, mientras que el 'Rojo Matador' salió airoso en 11 duelos. Empataron en 11 compromisos.

20.10.25 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

14.06.25 | Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo

22.10.24 | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo

2-1 Sport Huancayo 11.05.24 | Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima

16.08.23 | Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: Apuestas y pronóstico

Apuestas Sport Huancayo Empate Alianza Lima Betsson 2.85 3.20 2.42 Betano 2.92 3.25 2.42 Bet365 2.88 3.25 2.38 1xBet 2.88 3.20 2.42 CoolBet 2.75 3.20 2.60 DoradoBet 2.90 3.25 2.42

Para las principales casas de apuestas, Alianza Lima tiene una ligera ventaja para llevarse el triunfo.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima es uno de los equipos que se reforzó para este 2026. Los blanquiazules decidieron apostar por Pablo Guede como su DT y ficharon a destacadas figuras nacionales como Luis Advíncula, Luis Ramos y Jairo Vélez. Además de contratar al delantero argentino Federico Girotti.

Pablo Guede quiere ganar la Liga 1 con Alianza Lima.

En su partido de presentación, en Matute, Alianza Lima derrotó a Inter Miami de Lionel Messi. El equipo de Guede demostró agresividad para marcar y presión alta, llevando al error en salida a su rival.

¿Cómo llega Sport Huancayo?

Sport Huancayo decidió contratar a Roberto Mosquera como su entrenador para la temporada 2026. El estratega nacional regresa al 'Rojo Matador' con la consigna de hacer historia.