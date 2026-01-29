0
Mano Menezes fue presentado como el DT de Perú

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver

Se viene el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo, este viernes 30 de enero, desde el IPD de Huancayo. Conoce horarios y canales para seguir este partido por la Liga 1 2026.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se enfrenta a Sport Huancayo por el inicio de la Liga 1 2026
Alianza Lima visita a Sport Huancayo este viernes 30 de enero, a partir de las 12:00 hora peruana, en partido correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se juega en el estadio IPD de Huancayo y será transmitido por L1 MAX en Movistar, Claro TV, DirecTV Sports, Best Cable, entre otros operadores.

Pedro Aquino dio firme comentario tras acusación por indisciplina en Alianza Lima

¿Cómo llega Alianza Lima?

Más allá de los problemas extrafutbolísticos, el cuadro blanquiazul viene entonado tras golear 3-0 a Inter Miami en Matute por la Noche Blanquiazul y quiere comenzar con una victoria en su primer encuentro de la era Pablo Guede.

Se sabe que los victorianos no pueden contar con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quien están separados del primer equipo. Además, Jesús Castillo y Josué Estrada también son baja por lesión.

Alianza Lima 2026

¿Cómo llega Sport Huancayo?

Por su parte, el 'Rojo matador' ahora tiene como entrenador al experimentado Roberto Mosquera, quien volvió al club luego de 15 años y espera estrenarse en esta nueva etapa sumando tres puntos.

El cuadro de la 'Incontrastable' suma dos derrotas consecutivas enfrentando a Alianza Lima como local y quiere romper esa racha para iniciar con buen pie la temporada, donde tiene aspiraciones importantes.

Roberto Mosquera

Alianza Lima vs Sport Huancayo: horarios

  • Perú, Ecuador y Colombia: 12:00
  • Boliva y Venezuela: 13:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00
  • México: 11:00
  • Estados Unidos: 12:00 (Miami y Nueva York) y 09:00 (Los Ángeles)
  • España: 18:00

Alianza Lima vs Sport Huancayo: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Zapping. Además, puedes verlo vía streaming a través de las plataformas L1 MAX, Movistar Play, DGO y Zapping.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un ligero favoritismo para vencer a Sport Huancayo, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasS. HuancayoEmpateAlianza Lima
Betsson2.853.202.42
Te Apuesto2.953.192.51
Apuesta Total2.963.322.45
Inkabet2.853.202.42
Olimpo2.903.302.43

Alianza Lima vs Sport Huancayo: entradas

Las entradas para este partido tiene un valor único de 100 soles y solo se pueden comprar en Tiendas Manchete (Jr. Loreto 839, Huancayo). No habrá venta de localidades de forma virtual.

Entradas Alianza Lima vs Sport Huancayo.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: historial

En 42 partidos entre ambos equipos, Alianza Lima suma 20 victorias, mientras que Sport Huancayo suma 11 triunfos y además se registraron 11 derrotas. Los íntimos anotaron 62 goles, mientras que el 'Rojo matador' convirtió 48 dianas.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: últimos enfrentamientos

  • Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025
  • Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo | Apertura 2025
  • Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Clausura 2024
  • Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima | Apertura 2024
  • Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo | Clausura 2023

Alianza Lima vs Sport Huancayo: estadio

El encuentro se jugará en el estadio IPD de Huancayo, recinto que tiene capacidad para 20 000 espectadores. Se ubica en la ciudad de Huancayo, a 3259 metros sobre el nivel del mar.

