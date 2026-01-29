- Hoy:
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver
Se viene el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo, este viernes 30 de enero, desde el IPD de Huancayo. Conoce horarios y canales para seguir este partido por la Liga 1 2026.
Alianza Lima visita a Sport Huancayo este viernes 30 de enero, a partir de las 12:00 hora peruana, en partido correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se juega en el estadio IPD de Huancayo y será transmitido por L1 MAX en Movistar, Claro TV, DirecTV Sports, Best Cable, entre otros operadores.
PUEDES VER: Pedro Aquino dio firme mensaje tras acusación por indisciplina en Alianza Lima: "Nunca..."
¿Cómo llega Alianza Lima?
Más allá de los problemas extrafutbolísticos, el cuadro blanquiazul viene entonado tras golear 3-0 a Inter Miami en Matute por la Noche Blanquiazul y quiere comenzar con una victoria en su primer encuentro de la era Pablo Guede.
Se sabe que los victorianos no pueden contar con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quien están separados del primer equipo. Además, Jesús Castillo y Josué Estrada también son baja por lesión.
Alianza Lima viene de vencer a Inter Miami por 3-0. Foto: Sebastián Blanco | URPI-LR.
¿Cómo llega Sport Huancayo?
Por su parte, el 'Rojo matador' ahora tiene como entrenador al experimentado Roberto Mosquera, quien volvió al club luego de 15 años y espera estrenarse en esta nueva etapa sumando tres puntos.
El cuadro de la 'Incontrastable' suma dos derrotas consecutivas enfrentando a Alianza Lima como local y quiere romper esa racha para iniciar con buen pie la temporada, donde tiene aspiraciones importantes.
Roberto Mosquera es el DT de Sport Huancayo.
Alianza Lima vs Sport Huancayo: horarios
- Perú, Ecuador y Colombia: 12:00
- Boliva y Venezuela: 13:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00
- México: 11:00
- Estados Unidos: 12:00 (Miami y Nueva York) y 09:00 (Los Ángeles)
- España: 18:00
Alianza Lima vs Sport Huancayo: dónde ver
El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Zapping. Además, puedes verlo vía streaming a través de las plataformas L1 MAX, Movistar Play, DGO y Zapping.
Alianza Lima vs Sport Huancayo: cuotas de apuesta
Alianza Lima tiene un ligero favoritismo para vencer a Sport Huancayo, esto de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|S. Huancayo
|Empate
|Alianza Lima
|Betsson
|2.85
|3.20
|2.42
|Te Apuesto
|2.95
|3.19
|2.51
|Apuesta Total
|2.96
|3.32
|2.45
|Inkabet
|2.85
|3.20
|2.42
|Olimpo
|2.90
|3.30
|2.43
Alianza Lima vs Sport Huancayo: entradas
Las entradas para este partido tiene un valor único de 100 soles y solo se pueden comprar en Tiendas Manchete (Jr. Loreto 839, Huancayo). No habrá venta de localidades de forma virtual.
Sport Huancayo puso a la venta las entradas para partido ante Alianza Lima.
Alianza Lima vs Sport Huancayo: historial
En 42 partidos entre ambos equipos, Alianza Lima suma 20 victorias, mientras que Sport Huancayo suma 11 triunfos y además se registraron 11 derrotas. Los íntimos anotaron 62 goles, mientras que el 'Rojo matador' convirtió 48 dianas.
Alianza Lima vs Sport Huancayo: últimos enfrentamientos
- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo | Apertura 2025
- Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Clausura 2024
- Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima | Apertura 2024
- Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo | Clausura 2023
Alianza Lima vs Sport Huancayo: estadio
El encuentro se jugará en el estadio IPD de Huancayo, recinto que tiene capacidad para 20 000 espectadores. Se ubica en la ciudad de Huancayo, a 3259 metros sobre el nivel del mar.
