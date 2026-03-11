0
AHORA
Sporting Cristal clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores

'Canchita' Gonzales dio fuerte comentario tras fallar penal clave para Sporting Cristal: "Es..."

En conversación con los medios, ‘Canchita’ González habló sobre su penal fallado y explicó los motivos detrás de su decisión de picar el balón.

Antonio Vidal
Christofer Gonzáles habló sobre el penal fallado. Foto: composición Líbero/Best Cable/ESPN
Sporting Cristal logró una importante victoria frente a Carabobo por la Copa Libertadores, lo que le permitió avanzar a la fase de grupos de la competición. Sin embargo, durante la tanda de penales, el cuadro rimense pasó un momento complicado tras el fallo de Irven Ávila.

No obstante, no fue el único, ya que el volante celeste ‘Canchita’ González, al momento de disparar desde los 12 pasos, decidió picar el balón en un penal que pudo haber dejado fuera de la competición a Cristal, pues la buena reacción del portero del conjunto venezolano permitió atajar este balón. En este contexto, en zona mixta el jugador no dudó en explicar por qué eligió ejecutar el penal de esa manera.

‘Canchita’ Gonzales habla sobre su penal fallado

En conversación con los medios, empezó hablando sobre la importante victoria de los del Rimac, señalando que tuvieron una buena reacción en el segundo tiempo. "El equipo está muy bien, tuvimos reacción en el segundo tiempo y eso es lo más importante, porque ante el resultado que ellos tuvieron en el primer tiempo, creo que el equipo tuvo una buena respuesta en el complemento", comenzó diciendo.

Respecto al penal, Gonzáles manifestó que ya era algo premeditado; no obstante, reconoció que son cosas que pasan en el fútbol.

"Es algo que ya lo tenía pensado y es algo normal porque es parte del fútbol, pero bueno es parte del fútbol. Lo más importante es que el equipo clasificó", explicó.

‘Canchita’ sobre enfrentarse a Universitario en la Libertadores

Finalmente, ‘Canchita’ González fue consultado sobre si a Sporting Cristal le gustaría enfrentarse a Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores, señalando que por el momento no han pensado en eso y que su prioridad es recuperarse para enfocarse en los próximos partidos de la Liga 1.

"Ahorita no nos hemos puesto a pensar quién nos pueda toca ni nada. El equipo tiene que hacer un poco de recuperación porque hemos tenido muchos partidos seguidos, hay que tener en cuenta eso. Ahora hay que darnos un tiempo un poco más para pensar en lo que es la Liga 1, que también es importante para nosotros", sentenció.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

