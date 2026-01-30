Partido Alianza Lima vs Sport Huancayo no se transmitirá por televisión

En los últimos minutos, a poco de iniciar el primer partido de la Liga 1 2026 entre Alianza Lima vs Sport Huancayo, se ha reportado que no se ha permitido el ingreso de las cámaras de 1190 Sports por las deudas que tiene pendiente la casa televisora al cuadro del 'Rojo Matador', así como otros elencos profesionales de la Primera División. LIBERO pudo conocer que hay reuniones entre las autoridades y la señal de TV para poder transmitir este cotejo.

Partido Alianza Lima vs Sport Huancayo no se estaría transmitiendo por TV

De momento, la señal televisiva de L1 MAX, el cual se emite por Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro, entre otros operadores, no tiene imágenes dentro del IPD de Huancayo para el choque entre Alianza Lima vs Sport Huancayo. Si bien comentan informaciones de lo que acontece el encuentro, no hay un pronunciamiento oficial sobre la transmisión completa de los 90 minutos entre blanquiazules y del 'Rojo Matador'. Lo cierto es que la Liga 1 y FPF prohibieron el acceso de las cámaras al recinto deportivo.

Así inició la transmisión de L1 MAX desde las afueras del estadio.

LÍBERO pudo conocer que la seguridad del Club Sport Huancayo no permitió el ingreso de las cámaras de 1190 Sports, el cual se emite por el canal de L1 MAX. Si bien hay charlas que se mantienen entre las autoridades, de momento el partido de Alianza Lima seguirá con normalidad tal cual está la programación de la primera fecha del Torneo Apertura, pero sin las imágenes que anhelaba ver el hincha.

Otro de los aspectos que queda al aire es el VAR, debido a que no hay señal televisiva para ver las incidencias que puedan suscitar en este cotejo. Periodistas que se encuentran en Huancayo indican que los reporteros de L1 MAX no están a ras de campo y genera incertidumbre para los hinchas que deseaban ver el primer cotejo de la Liga 1 2026.

¿A qué hora se juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

El partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo se juega HOY, viernes 30 de enero, a partir de las 12:00 horas locales (17:00 horas GMT).