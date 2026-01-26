Revelan el futuro de Miguel Trauco tras salida de Alianza Lima por grave denuncia: "Está..."

0
Revelan el futuro de Miguel Trauco tras salida de Alianza Lima por grave denuncia

Luego de haber sido apartado indefinidamente de Alianza Lima por denuncia, se confirmó el futuro deportivo del lateral Miguel Trauco para esta temporada.

Angel Curo
Revelan el futuro de Miguel Trauco tras salida de Alianza Lima por grave denuncia
Revelan el futuro de Miguel Trauco tras salida de Alianza Lima por grave denuncia | Foto: Alianza Lima
Alianza Lima sigue metido en la polémica, luego de la denuncia por presunta violación contra los jugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Precisamente, se acaba de conocer cuál será el futuro del lateral peruano para esta temporada, tras haber sido separado del plantel blanquiazul por indisciplina durante la pretemporada.

Pedro Aquino será separado indefinidamente en Alianza Lima

PUEDES VER: Revelan que Alianza Lima separó indefinidamente a Pedro Aquino por presunta indisciplina

Revelan el futuro de Miguel Trauco tras salida de Alianza Lima por grave denuncia

En el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Gustavo Peralta aseguró que Miguel Trauco ya se encuentra en conversaciones con su representante para definir su futuro, pues es consciente de que no continuará en Alianza Lima durante esta temporada.

De acuerdo con Peralta, el futbolista viene evaluando opciones para seguir con su carrera profesional, ya que tiene claro que, incluso en el escenario de demostrar su inocencia, la dirección deportiva del club ya tomó la decisión de no contar con él.

Video: Hablemos de MAX

"Me enteré en las últimas horas de que, muy al margen del aspecto legal, Miguel Trauco está viendo a dónde va ir a jugar, porque él ya sabe que Alianza Lima no vuelve. Ya está pensando a dónde ir y en que club acomodarse. Trauco ya asume que así demuestre lo que dice en su comunicado no va a volver a Alianza", reveló el citado comunicador.

Luego de ello, su compañera de panel, Ana Lucía Rodríguez reveló que la directiva de Alianza Lima ya viene trabajando para resolver la disolución de contrato de los jugadores implicados.

"Alianza Lima no va a buscar la manera de que vuelva, en Alianza ya están viendo cómo resolver los contratos", remarcó la periodista deportiva especializada en tienda blanquiazul.

¿Hasta cuándo tenía contrato Miguel Trauco con Alianza Lima?

De acuerdo a lo indicado por la propia Ana Lucía Rodríguez, Miguel Trauco mantenía un vínculo vigente con el cuadro blanquiazul hasta finales de la temporada 2026. De esta forma, es un contrato más factible de disolver por parte de la directiva, ya que tiene poca duración.

No olvides revisar tu agenda deportiva

  Otro sismo en Alianza Lima: Eryc Castillo es mencionado en indisciplina de Zambrano, Trauco y Peña

