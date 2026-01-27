Alianza Lima remece el mercado e incorpora a nuevo defensa para pelear el título: "Proveniente de..."

Alianza Lima tiene la misión de ser campeón nacional, y para eso la dirigencia blanquiazul viene potenciando el plantel con importantes refuerzos extranjeros y nacionales. Precisamente, en las últimas horas se conoció que los íntimos incorporaron a un talentoso futbolista que juega en la posición de defensa central.

Alianza Lima incorporó a talentoso defensa peruano para esta temporada

De acuerdo a la información que brindó el periodista José Varela en sus redes sociales, otra de las novedades en el regreso a los entrenamientos del último lunes, fue el zaguero nacional Jussepi García que tuvo una reciente participación como sparring en las Eliminatorias 2026 con la selección peruana absoluta.

Jussepi García será parte del plantel mayor de Alianza Lima este 2026/Foto: Instagram

"El defensor Jussepi García, de 18 años, proveniente de la reserva y con experiencia reciente como sparring de la Selección Peruana, se integró ayer a los entrenamientos del primer equipo de Alianza Lima", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

¿Quién es Jussepi García?

Jussepi García Gómez, de 18 años se formó en las canteras del conjunto aliancista. Su posición principal es la de zaguero central, aunque en ocasiones puede desempeñarse como lateral izquierdo. Una de sus más recientes experiencias durante el 2025, fue su participación en el Campeonato Sudamericano con la selección peruana Sub 20, donde jugó 2 encuentros.

¿Cómo le fue a Jussepi García en Alianza Lima el 2025?

Según sus registros, el defensa categoría 2007 disputó oficialmente 22 partidos oficiales, de los cuales brindó 2 asistencias y también marcó un gol. Ahora, con su presencia en las prácticas del equipo mayor de Alianza Lima, el estratega Pablo Guede podrá lograr que haga su tan anhelado debut esta temporada, asimismo, que adquiera experiencia en el plano local y posiblemente internacional por la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Hay que precisar que, el potrillo del cuadro íntimo es una de las grandes apuestas que tiene el club. El año pasado, García tuvo mayores minutos en la Reserva es decir la Liga 3, al igual que en los Playoffs y Fase Final.