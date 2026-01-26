Jugador de la selección peruana volverá a Alianza Lima para disputar la Liga 1: "Ya hablaron"

Alianza Lima ha sufrido un duro golpe en su planificación de plantel luego de que separara a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras una grave denuncia. Por ello, la directiva se encuentra buscando refuerzos y acaban de definir el regreso de un habilidosos lateral que tuvo participación con la selección peruana.

Alianza Lima sacude el mercado y define el regreso de lateral de selección

Durante el programa 'L1 Radio', la periodista Ana Lucía Rodríguez señaló que la directiva de Alianza Lima está decidida a poder reforzar su plantel para disputar el inicio de la temporada y han definido el regreso de un destacado lateral. Se trata de Marco Huamán, quien recientemente fue cedido a Cienciano.

Según indicó la popular 'Analú', la directiva blanquiazul ya conversó con Cienciano para concretar el regreso del jugador y lo harán oficial este miércoles 28 de enero. Asimismo detalló que su posición en el esquema de Pablo Guede será como lateral izquierdo para cubrir la ausencia de Miguel Trauco.

Video: L1 MAX

"Voy a dar una información que se va a terminar confirmando el miércoles. Va a volver Marco Huamán, Alianza Lima lo ha pedido. Va a ser utilizado como lateral izquierdo, ya hablaron con la gente de Cienciano y van a tener que pagar un monto para tener que recuperarlo", reveló la comunicadora.

Cabe señalar que, al haber sido cedido en primer instancia al cuadro imperial, Alianza Lima tendrá que pagar una indemnización para concretar el regreso de Marco Huamán al equipo.

Marco Huamán se convertirá en 'refuerzo' de Alianza Lima para la temporada. Foto: Líbero

Marco Huamán fue convocado con la selección peruana

Marco Huamán ha tenido un recorrido por la selección peruana, donde empezó jugando en la categoría menores. No obstante, su rendimiento lo llevó a recibir el llamado del primer equipo de la 'Bicolor' para disputar el último amistoso ante Bolivia, donde fue considerado como titular y dejó un gran rendimiento en el campo.

Valor de mercado de Marco Huamán

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Marco Huamán posee una gran cotización en el mercado de fichajes. Actualmente, el lateral ostenta un valor de 400 mil euros, una cifra que puede incrementarse si logra destacar en el equipo.