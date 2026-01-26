0

Jugador de la selección peruana volverá a Alianza Lima para disputar la Liga 1: "Ya hablaron"

Alianza Lima busca nuevos refuerzos y se conoció que concretó el regreso de una destacado jugador nacional para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Jugador de la selección peruana volverá a Alianza Lima para disputar la Liga 1
Jugador de la selección peruana volverá a Alianza Lima para disputar la Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima ha sufrido un duro golpe en su planificación de plantel luego de que separara a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras una grave denuncia. Por ello, la directiva se encuentra buscando refuerzos y acaban de definir el regreso de un habilidosos lateral que tuvo participación con la selección peruana.

Revelan el futuro de Miguel Trauco tras salida de Alianza Lima por grave denuncia

PUEDES VER: Revelan el futuro de Miguel Trauco tras salida de Alianza Lima por grave denuncia: "Está..."

Alianza Lima sacude el mercado y define el regreso de lateral de selección

Durante el programa 'L1 Radio', la periodista Ana Lucía Rodríguez señaló que la directiva de Alianza Lima está decidida a poder reforzar su plantel para disputar el inicio de la temporada y han definido el regreso de un destacado lateral. Se trata de Marco Huamán, quien recientemente fue cedido a Cienciano.

Según indicó la popular 'Analú', la directiva blanquiazul ya conversó con Cienciano para concretar el regreso del jugador y lo harán oficial este miércoles 28 de enero. Asimismo detalló que su posición en el esquema de Pablo Guede será como lateral izquierdo para cubrir la ausencia de Miguel Trauco.

Video: L1 MAX

"Voy a dar una información que se va a terminar confirmando el miércoles. Va a volver Marco Huamán, Alianza Lima lo ha pedido. Va a ser utilizado como lateral izquierdo, ya hablaron con la gente de Cienciano y van a tener que pagar un monto para tener que recuperarlo", reveló la comunicadora.

Cabe señalar que, al haber sido cedido en primer instancia al cuadro imperial, Alianza Lima tendrá que pagar una indemnización para concretar el regreso de Marco Huamán al equipo.

Marco Huamán se convertirá en 'refuerzo' de Alianza Lima para la temporada. Foto: Líbero

Marco Huamán se convertirá en 'refuerzo' de Alianza Lima para la temporada. Foto: Líbero

Marco Huamán fue convocado con la selección peruana

Marco Huamán ha tenido un recorrido por la selección peruana, donde empezó jugando en la categoría menores. No obstante, su rendimiento lo llevó a recibir el llamado del primer equipo de la 'Bicolor' para disputar el último amistoso ante Bolivia, donde fue considerado como titular y dejó un gran rendimiento en el campo.

Valor de mercado de Marco Huamán

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Marco Huamán posee una gran cotización en el mercado de fichajes. Actualmente, el lateral ostenta un valor de 400 mil euros, una cifra que puede incrementarse si logra destacar en el equipo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Jugador de la selección peruana volverá a Alianza Lima para disputar la Liga 1: "Ya hablaron"

  2. Gabriel Costa, exfigura de Universitario, remece el mercado y avanza su fichaje por clásico rival

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano