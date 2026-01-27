Vale casi medio millón de euros y será la gran novedad de Pablo Guede en Alianza Lima: "El jueves"

Alianza Lima se prepara para su debut oficial en el Torneo Apertura 2026 donde los victorianos tendrán que jugar ante Sport Huancayo en la primera fecha del campeonato. Bajo ese escenario, el cuadro íntimo regresó a los entrenamientos pensando en dar el batacazo y conseguir un triunfo en calidad de visitantes.

La gran novedad que tendrá Alianza Lima en los entrenamientos desde este jueves

Recientemente se conoció que el lateral peruano Marco Huamán volverá a tienda blanquiazul, pese a haberse incorporado hace poco a Cienciano del Cusco a pedido del estratega Pablo Guede. En tal sentido, de acuerdo a la información que brindó el periodista José Varela en sus redes sociales desde este jueves el habilidoso futbolista se unirá a las prácticas del 'equipo del pueblo' pensando en su estreno por la Liga 1 2026.

"Confirmado Marco Huamán regresa a Alianza Lima procedente de Cienciano. El jueves tendría su primer entrenamiento al mando del técnico argentino Pablo Guede", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Los blanquiazules pagarán una cláusula a la escuadra imperial para concretar nuevamente el fichaje del también interior izquierdo, quien tendrá una nueva oportunidad de luchar por el titularato en el once principal.

En el 2025, Huamán disputó oficialmente 23 partidos por Liga 1 y Copa Libertadores, sin embargo, no tuvo la chance de anotar y apenas marcó un gol con camiseta del cuadro victoriano.

El valor en el mercado de Marco Huamán según Transfermarkt

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Huamán se cotiza en la actualidad en 400 mil euros en el mercado de pases a sus 23 años. No obstante, hay que resaltar que su máximo valor (450 mil euros) lo alcanzó con Alianza Lima en el 2024.