Ganó 4 títulos con Alianza Lima y ahora afirmó que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "Copas"
¡Bombazo! Logró 4 campeonatos nacionales con Alianza Lima y sorpresivamente elogió a Cienciano del Cusco como el mejor club peruano. "Ganó copas internacionales".
No cabe duda que Waldir Sáez es uno de los referentes más importantes en la historia de Alianza Lima. El popular 'Wally' ganó 4 títulos nacionales con los blanquiazules, lo que hizo que se gane el corazón de miles de hinchas. No obstante, ahora el exfutbolista causó impacto en los aficionados al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú.
Ganó 4 títulos con Alianza Lima y ahora afirmó que Cienciano es el mejor equipo del Perú
Mediante una reciente entrevista con el programa de YouTube 'La Voz Del Sinchi', Sáenz afirmó que el 'Papá' está por encima del cuadro íntimo, debido a las 2 copas internacionales que posee en su palmarés. De esta manera, dejó momentáneamente de lado a Alianza Lima o Universitario, dos de las escuadras más populares y representativas del balompié nacional.
Waldir Sáez es un referente en Alianza Lima
"El mejor del Perú es Cienciano. ¿Por qué? Si vamos a hablar de hinchadas o títulos nacionales, puede ser la 'U' o puede ser Alianza. Pero si vamos a hablar a nivel internacional, el único que ha ganado todo es Cienciano. No me vengan los de la 'U' o Alianza a decir: 'yo soy el mejor'. El mejor es el que ganó copas internacionales y el que ganó fue Cienciano. El mejor del fútbol peruano es Cienciano", sostuvo.
(Video: YouTube - La Voz Del Sinchi Oficial)
Es válido recordar que, el conjunto cusqueño se consagró como campeón internacional en la Copa Sudamericana 2003 luego de superar a River Plate de Argentina y Recopa Sudamericana 2004 al derrotar a Boca Juniors; todo ello bajo las órdenes del recordado entrenador, Freddy Ternero, destacándose así como la única institución peruana que ganó una valiosa hazaña en el continente.
Waldir Sáenz ganó 4 títulos nacionales con Alianza Lima
De otro lado, el exjugador de Alianza Lima, 'Wally' Sáenz ganó 4 campeonatos nacionales (1997, 2001, 2003 y 2004), además en el 2009, sumó un título con Sport Boys del Callao en la Segunda División.
