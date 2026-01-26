0
Al Nassr vs. Al Taawon con Cristiano Ronaldo

Prensa boliviana da firme opinión sobre Cauteruccio, ex Cristal, tras empate con Cienciano: "Se hizo..."

Medio boliviano impactó en los hinchas luego de referirse al exdelantero de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio tras la Tarde del Rojo Imperial 2026 en el Cusco.

Solange Banchon
Medio boliviano opinó sobre Martín Cauteruccio tras empate de Cienciano vs Bolívar
Medio boliviano opinó sobre Martín Cauteruccio tras empate de Cienciano vs Bolívar | Foto: Cienciano/Composición: Líbero
El último domingo, Cienciano del Cusco realizó la presentación de su nuevo plantel para esta temporada en la Tarde del Rojo Imperial 2026. Sin embargo, el 'Papá' no pudo hacerse fuerte de local tras conseguir un empate de 1-1 contra Bolívar, equipo del exdelantero de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio.

Diego Rebagliati destacó el nivel de refuerzo de Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026

Rebagliati se rindió en elogios por fichaje de Sporting Cristal tras ganar a U Católica: "Muy bien"

Medio boliviano dejó rotunda opinión sobre Martín Cauteruccio tras empate entre Bolívar vs Cienciano

Inmediatamente de haber culminado el encuentro, la prensa boliviana reaccionó a la igualdad entre ambas escuadras e hicieron énfasis en la labor que tuvo el goleador uruguayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Según Brújula noticias, el ariete extranjero

"Martín Cauteruccio, quien volvió a Perú, donde antes de llegar a Bolívar fue jugador del Sporting Cristal, se hizo cargo de la pena máxima y la resolvió con solvencia para empatar el juego (1-1) a los 32 minutos", indicaron.

Martín Cauteruccio

Bolívar afrontó amistoso internacional con Cienciano en la Tarde del Rojo Imperial/Foto: Brújula Noticias

Por su parte, el medio sureño decidió resaltar la actuación del guardameta de la 'Academia', precisando que su desempeño fue clave para que su equipo conserve el 1-1 en el marcador.

"El arquero bolivarista Diego Méndez fue una de las figuras con sus atajadas, en especial un par en la recta final, evitando la derrota del conjunto boliviano", acotó.

Cienciano se prepara para hacer su debut en el Torneo Apertura 2026

El elenco liderado por el estratega Horacio Melgarejo hará su estreno oficial en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 este sábado 31 de enero a las 18:30 horas locales frente a Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental de la UNSA. El partido irá EN VIVO por la señal de L1 MAX.

No olvides revisar tu agenda deportiva

