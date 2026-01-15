Melgar vs Cienciano: fecha, día y hora confirmada del 'Clásico del Sur' por debut de Liga 1 2026

Es cuestión de unas semanas para el inicio de la Liga 1 2026 y ya se conoce la programación del primera fecha del Torneo Apertura. Precisamente, uno de los partidos más emocionantes de la jornada será el Melgar vs Cienciano. Conoce aquí todo los detalles para que no te pierdas el 'Clásico del Sur'.

¿Cuándo juega Melgar vs Cienciano?

De acuerdo al cronograma anunciado por la Liga 1, el 'Clásico del Sur' entre Melgar vs Cienciano por la primera jornada del Torneo Apertura y sábado 31 de enero se disputará el próximo sábado 31 enero. Este enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa.}

Programación de la fecha 1 de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano?

El partido entre Melgar vs Cienciano se disputará desde las 6:30 p.m. (hora peruana). De igual manera, a continuación te dejamos los horarios confirmados para el resto de los países del mundo.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:30 p.m.

México y Centroamérica: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:30 p.m.

España: 1:00 a.m. (del domingo)

¿Dónde ver clásico Melgar vs Cienciano EN VIVO?

El denominado 'Clásico del Sur' entre Melgar vs Cienciano por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional, canal que se encuentra disponible para los operadores de cable como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. De igual manera, estará disponible mediante vía streaming por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping.

¿En qué estadio jugarán Melgar vs Cienciano por la fecha 1?

El primer 'Clásico del Sur' en 2026 se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA.

El clásico entre Melgar vs Cienciano se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, recinto ubicado a 2368 m.s.n.m. y que cuenta con una capacidad de albergar hasta 40 mil espectadores.

Melgar vs Cienciano: últimos enfrentamientos