0
EN VIVO
Olimpia vs Colo Colo por Serie Rio de La Plata

Melgar vs Cienciano: fecha, día y hora confirmada del 'Clásico del Sur' por debut de Liga 1 2026

La Liga 1 2026 está cerca de iniciar y ya se conoce la programación del clásico entre Melgar vs Cienciano, uno de los partidos más emocionantes de la primera fecha del Apertura.

Angel Curo
Melgar vs Cienciano se enfrentará por el Clásico del Sur en la fecha 1
Melgar vs Cienciano se enfrentará por el Clásico del Sur en la fecha 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Es cuestión de unas semanas para el inicio de la Liga 1 2026 y ya se conoce la programación del primera fecha del Torneo Apertura. Precisamente, uno de los partidos más emocionantes de la jornada será el Melgar vs Cienciano. Conoce aquí todo los detalles para que no te pierdas el 'Clásico del Sur'.

FPF retiró licencia a un nuevo club y peligra su participación en Liga 1 2026

PUEDES VER: ¡Otro más! FPF retiró licencia a un nuevo club y peligra su participación en Liga 1 2026

¿Cuándo juega Melgar vs Cienciano?

De acuerdo al cronograma anunciado por la Liga 1, el 'Clásico del Sur' entre Melgar vs Cienciano por la primera jornada del Torneo Apertura y sábado 31 de enero se disputará el próximo sábado 31 enero. Este enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa.}

Melgar vs Cienciano

Programación de la fecha 1 de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano?

El partido entre Melgar vs Cienciano se disputará desde las 6:30 p.m. (hora peruana). De igual manera, a continuación te dejamos los horarios confirmados para el resto de los países del mundo.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 6:30 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:30 p.m.
  • México y Centroamérica: 5:30 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:30 p.m.
  • España: 1:00 a.m. (del domingo)

¿Dónde ver clásico Melgar vs Cienciano EN VIVO?

El denominado 'Clásico del Sur' entre Melgar vs Cienciano por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional, canal que se encuentra disponible para los operadores de cable como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. De igual manera, estará disponible mediante vía streaming por L1 Play, Fanatiz, DGO y Zapping.

¿En qué estadio jugarán Melgar vs Cienciano por la fecha 1?

Estadio Monumental de la UNSA

El primer 'Clásico del Sur' en 2026 se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA.

El clásico entre Melgar vs Cienciano se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, recinto ubicado a 2368 m.s.n.m. y que cuenta con una capacidad de albergar hasta 40 mil espectadores.

Melgar vs Cienciano: últimos enfrentamientos

  • 02/10/2025 | Melgar 2-0 Cienciano
  • 10/02/2025 | Cienciano 1-2 Melgar
  • 25/08/2024 | Cienciano 3-1 Melgar
  • 30/03/2024 | Melgar 2-0 Cienciano
  • 09/09/2023 | Cienciano 0-1 Melgar

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Universitario interesado en campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito: "Gusta mucho..."

  2. Cusco FC remece el mercado y anuncia a figura proveniente de Universitario: "Corazón y entrega"

  3. ¡De no creer! Héctor Fértoli se lesionó en pretemporada de Universitario y revelan su fecha de regreso

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano