¡Otro más! FPF retiró licencia a un nuevo club y peligra su participación en Liga 1 2026

Quedan solo unas semanas para el inicio de la Liga 1 2026 y el torneo ya empezó a tener sus primeros problemas en la organización. En las últimas horas se informó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le suspendió la licencia a Sport Boys. No obstante, no sería el único, ya que horas después se conoció que otro equipo nacional tuvo la misma suerte y puede no jugar el torneo.

FPF retiró licencia a un nuevo club para la Liga 1 2026

Mediante la resolución N° 002-CL-FPF-2026, la FPF anunció que le acaba de suspender la licencia a CD Moquegua, club debutante para la Liga 1 2026, por lo que queda en suspenso su participación en la siguiente edición del torneo.

Esta medida se da luego de que el club de provincia no haya acreditado la cancelación de sus deudas pendientes con la FPF, un requisito que era obligatorio para poder mantener su licencia según el reglamento.

FPF suspendió la licencia para CD Moquegua y peligra su participación en la Liga 1 2026.

Nota en desarrollo...