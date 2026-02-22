Jugador nacional impactó tras anunciar que se va de Universitario tras varios años: "Gracias"

Universitario es una de las instituciones deportivas más importantes del fútbol peruano. Los cremas cuentan con una cantera con destacados talentos nacionales, jóvenes jugadores que están identificados con la 'U' e incluso, cuando les toca partir para buscar mejores oportunidades, aseguran que siempre van a alentar al conjunto estudiantil.

Jugador peruano anunció su salida de Universitario

Mediante su cuenta de Instagram, el arquero Tylor Carroll realizó un post para anunciar que no seguirá en Universitario tras seis años. El jugador de 18 años aseguró que siempre alentará a la 'U', el club de sus amores y en un futuro volverá.

"Hoy llegó el día. El día de despedirme de Universitario, la institución que fue mi hogar durante más de seis años. Un lugar donde crecí como persona y como deportista, donde conocí a grandísimas personas y profesionales que marcaron mi camino", indicó.

El portero de nacionalidad estadounidense y peruana, contó que desde muy pequeño soñó con defender la camiseta de Universitario. Señaló que fueron seis años en el conjunto crema, donde aprendió a superar cada tropiezo.

"Desde que tengo uso de razón soñé con vestir estos colores, y jamás imaginé que viviría una etapa tan intensa y especial como la que me tocó. Fueron seis años en los que aprendí que caer también es parte del proceso, que cada error deja una enseñanza y que siempre se puede volver más fuerte", puntualizó.

Tylor Carroll se despidió de Universitario.

Finalmente, agradeció a Universitario por todo, aseguró que siempre llevará los colores del club y prometió en un futuro volver al cuadro de sus amores.

"Gracias, Universitario, por formarme, por cuidarme y por enseñarme lo que significa la garra y el coraje, no solo dentro del fútbol, sino también en la vida. Me voy con el corazón lleno y el orgullo de haber defendido estos colores. Seguiré alentándote desde donde esté, llevando siempre tus valores conmigo. Esto no es un adiós… es un hasta luego", concluyó.