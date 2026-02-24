Penny y sus fuertes palabras contra Javier Rabanal por empate de la U con Cristal: "No cae bien"

Sin duda alguna, Universitario ha sorprendido a muchos tras el empate 2-2 contra Sporting Cristal, aunque no necesariamente por las mejores. En esta ocasión, Diego Penny afiló toda su artillería contra Javier Rabanal, técnico crema, al cual criticó duramente por sus declaraciones en la conferencia de prensa hecha por el preparador español una vez finalizado le partido en el Estadio Alberto Gallardo en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Qué dijo Diego Penny sobre Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes

Penny empezó destacando que el técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori tuvo un mejor manejo del partido y de los cambios, sobre todo durante el segundo tiempo: "Autuori sí tuvo plan B. Para mí, la U se encontró con los goles, más que construirlos para encontrarlos. Pero, Autuori va por el plan B, metió todo lo que tenía en la banca y no necesitó más".

A su criterio, como al de muchos analistas, Universitario no mostró lo mismo: "En cambio la U, con las declaraciones de Rabanal que dice que la línea de 4 no está trabajada, que este equipo está muy preparado para jugar con línea 3, me da a entender que no tiene plan B, que su línea de 3 no la puede tocar porque, lamentablemente, los jugadores están hechos para jugar asi".

Finalmente, reveló que ese tipo de declaraciones, podrían afectar en cierto modo en la interna de Universitario que llega a la temporada 2026 con la convicción de ser tetracampeón, así como de hacer una mejor actuación en la Copa Libertadores 20626: "Siento que es el primer error que comete Rabanal con sus declaraciones, porque comenzó bien en la conferencia, autocritico, dando la cara, poniendo el pecho. Pero después, lo que hizo al hablar de los jugadores que entraron, yo como exjugador te digo que en el grupo no cae bien".