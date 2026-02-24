- Hoy:
Jairo Vélez revela qué hará Alianza Lima para vencer a UTC: "Sabemos cómo es la altura"
En la fecha 5 del Apertura 2026, Alianza Lima peleará la punta con el actual líder de la tabla de posiciones de visita en Cajamarca, una ciudad difícil por su altura.
Alianza Lima marcha segundo en lo que va del Torneo Apertura 2026, solo superado por UTC quien lidera la tabla de colocaciones. Ambos cuentan con 10 puntos, donde el cuadro cajamarquino supera a los íntimos solo por diferencia de goles y, precisamente, por la fecha 5 ambos equipos se verán la caras, por lo que el mediocampista Jairo Vélez habló sobre este importante encuentro para los blanquiazules.
Equipo campeón peruano avanza con el fichaje de Miguel Trauco, ex Alianza Lima: "Confirmado"
Qué dijo Jairo Vélez sobre el partido de Alianza Lima contra UTC en Cajamarca
Vélez se está convirtiendo en una pieza importante en el rendimiento de Alianza Lima de este 2026, teniendo buenas actuaciones, por lo que entiende lo importante y difícil que será el partido contra UTC jugando de visita.
"Vamos segundos por diferencia de goles, pero esto recién empieza, vamos partido a partido", pero cuando le consultan sobre lo complicado que es para los equipos costeños jugar en la sierra, Vélez acotó: "Ya sabemos cómo es la altura, (nos) toca hacer un partido inteligente".
Cuando le preguntaron sobre los resultados de rivales directos como Universitario de Deportes y Sporting Cristal que empataron 2-2 en la fecha 4, el jugador aliancista replicó: "Estamos enfocados en nosotros, vamos por nosotros y los demás que se vayan como quieran".
Cuándo se juega el UTC vs. Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026
Alianza Lima, ahora concentrado en la Liga 1 tras ser eliminado tempranamente de la fase previa de la Copa Libertadores ante el debutante equipo 2 de Mayo, necesita sumar de a tres para tomar la punta del Clausura y mantenerse inamovible de ese sitial. El partido por la fecha 5 contra UTC se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a las 12:15 p.m. desde el gramado del Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca.
UTC Cajamarca, por su parte, para sorpresa de muchos es líder momentáneo de la table con 10 unidades. Viene de ganar a Atlético Grau como local por 2-0, se impuso 3-2 de visita ante CD Moquegua, venció en Cajamarca por 1-0 a Cusco FC y empató en Tarma contra ADT por 2-2. Todo ello de la mano de Carlos Bustos, su actual técnico, quien fue DT campeón en 2021 con Alianza Lima.
