Pedro García destruye a Alianza Lima por no renovar a Hernán Barcos: "Fue indigno"
El periodista se preguntó si es que Pablo Guede no quisiera contar con los servicios de "el pirata" que la está rompiendo con goles en FC Cajamarca en el Apertura 2026.
Con casi 42 años, Hernán Barcos sigue brillando en la Liga 1, esta vez con la camiseta del FC Cajamarca, al punto que, de momento, es el goleador del Apertura 2026. Sin embargo, algunas hombres de prensa como Pedro García se preguntan si es que Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, se plantearía repatriarlo al cuadro de La Victoria.
Pedro García critica duramente a Alianza Lima por dejar ir a Hernán Barcos
Durante la emisión del programa "Vamos al VAR", García y la mesa analizaron el desempeño del argentino como jugador del FC Cajamarca lo que llevó a tocar su salida de Alianza Lima: "La salida fue indigna, el máximo jugador extranjero de la historia de Alianza se fue por la puerta de atrás por, en teoría, por un lío con una gente que ni siquiera está en el equipo", en alusión a Carlos Zambrano y, aparentemente, también Sergio Peña, ambos junto con Miguel Trauco ya no están en el equipo por una acusación de presunto abuso..
Luego de esto, García indica que lo que hizo Alianza fue un "autogol" ya que hoy sigue brillando en su club cajamarquino: "Se va para allá (CF Cajamarca) y no solamente es goleador de su equipo, es goleador del torneo y, encima como si fuera poco, cada gol es una pintura de gol".
Luego de destacar su vigencia en el fútbol peruano, Pedro García se pregunta si es que Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, sabe la verdadera razón por la cual el "pirata" fue retirado del conjunto íntimo: "Guede habrá averiguado por qué se fue".
Y continúa con esta reflexión asumiendo lo que podría pensar el preparador aliancista: "La mano que nos echaría el día de hoy en Alianza Lima. Alternativa a (Paolo) Guerrero o se repartirían minutos ¿Tu crees que a Pablo Guede no le encantaría tenerlo a Barcos en Alianza Lima?"
