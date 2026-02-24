Carlos Zambrano fue anunciado por equipo de Tercera División en el extranjero: "Profesional"

Transferencia confirmada. Desde Estados Unidos llegó una noticia sumamente importante, ya que confirmaron el fichaje del futbolista Carlos Zambrano por un conocido equipo que está participando la Tercera División del país norteamericano. Mediante 'X', se informó sobre la inesperada noticia que generó gran asombro entre los hinchas de la institución deportiva.

Carlos Zambrano jugará en Estados Unidos

Se trata del New England Revolutions II, club que tiene a su plantel principal en la Major League Soccer compitiendo junto al Inter Miami de Lionel Messi y compañía. Sin embargo, esta categoría se encuentra disputando la MLS Next Pro y por ende el jugador sudamericano estará disputando el ascenso a lo largo de la presente temporada 2026.

Pese a lo fuerte que suena esta noticia, es válido precisar que no se trata del central que hasta hace poco estaba en Alianza Lima y que fue separado por una fuerte indisciplina, luego de haber sido denunciado por abuso en contra de una joven argentina de 22 años durante la pretemporada de los blanquiazules en Uruguay. Sino de un homónimo nacido en Venezuela y que actualmente se encuentra brillando en Estados Unidos.

Syracuse anunció la salida de Carlos Zambrano para unirse al New England Revolution II.

Es decir, el Carlos Zambrano de la selección peruana sigue buscando dónde continuar con su carrera profesional tras haber sido despedido formalmente del club nacional, pero el venezolano ha conseguido equipo y busca seguir ascendiendo a mejores instituciones deportivas. El hombre de la MLS Next Pro es un talentoso mediocampista ofensivo que firmó contrato por todo el 2026, con opción a ampliación hasta el 2027.

New England Revolution II anunció a Carlos Zambrano

"Zambrano, de 21 años, llega a Nueva Inglaterra tras pasar dos temporadas en la Universidad de Syracuse (2024-25). Durante su último año en 2025, el dinámico mediocampista participó en los 20 partidos, incluyendo 11 como titular, además de registrar cinco goles y tres asistencias, la mayor cantidad del equipo. El pasado septiembre, Zambrano fue noticia en la victoria de Syracuse por 3-0 ante Colgate, convirtiéndose en el primer jugador de los Orange en anotar un triplete desde 2019", informó el New England Revolution II.

¿Qué pasó con el Carlos Zambrano de Perú?

Hace poco se informó que el ex Alianza Lima iba a jugar en el Cerámica Cleopatra de la Liga Premier de Egipto, pero este dato no es oficial y lo cierto es que Carlos Zambrano continúa buscando dónde seguir con su carrera luego del escándalo sucedido a inicios del presente 2026, donde involucró a Miguel Trauco y Sergio Peña. El único que ha conseguido club de los tres es el mediocampista, quien juega en el Sakaryaspor de la TFF Segunda División de Turquía.