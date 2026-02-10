Mundialista con Perú rompe las redes y se estrena como actor en Estados Unidos

Uno de los futbolistas que clasificó al Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana sorprendió a todo el mundo, ya que se estrenó como actor en Estados Unidos y el clip ya estremece las redes sociales. Nos referimos a Wilder Cartagena, mediocampista del Orlando City en la Major League Soccer que ahora formó parte de un espectacular metraje internacional.

Como sabemos, el volante nacional se encuentra desde hace varios años en la MLS e incluso compartió equipo con Pedro Gallese, aunque ahora el portero se encuentra en el Deportivo Cali de Colombia. Por la misma experiencia que tiene, es uno de los referentes del club y la institución deportiva decidió que sea la imagen de una campaña publicitaria en la que promocionó la nueva camiseta del elenco estadounidense.

"No todo el oro está enterrado, alguno se lleva puesto", precisó Wilder Cartagena en el video que verás a continuación, donde se estrena una camiseta dorada del Orlando City. De esta forma queda claro que en Estados Unidos consideran bastante al hombre de la selección peruana, quien ya cursa su cuarta temporada en La Florida.

¿Cuál es el valor de Wilder Cartagena?

Actualmente, Wilder Cartagena tiene un valor de 1.5 millones de euros en el mercado de transferencias y es una de las cotizaciones más elevadas de su carrera profesional, aunque se encuentra por debajo de los 2.5 millones de euros que alcanzó en el 2021 jugando para el Kalba FC de Emiratos Árabes Unidos.

Trayectoria de Wilder Cartagena

Estos han sido sus clubes: