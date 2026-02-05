Ex Selección Peruana expresó su emoción por firmar por Universitario: "Mucha alegría"

0
Exfigura destacada de la selección peruana firmó por Universitario y ahora se mostró feliz por haber llegado a un acuerdo con el cuadro merengue de cara al 2026.

Luis Blancas
Exfigura de la Selección Peruana feliz por fichar por Universitario
Exfigura de la Selección Peruana feliz por fichar por Universitario | Composición: Líbero
Universitario de Deportes tiene el gran objetivo de salir tetracampeón del fútbol peruano; sin embargo, también busca que sus divisiones menores impacten en el equipo principal con trascendencia. Por ello, Junior Armestar, ex figura de la selección peruana, firmó por el cuadro merengue para dirigir a su Sub-16 durante todo el 2026 y ahora expresó su felicidad.

Ex Selección Peruana manifestó su felicidad por firmar por Universitario de Deportes

Armestar fue promovido como director técnico de la categoría Sub-16 de Universitario y, tras llegar a un acuerdo, manifestó su felicidad por formar parte de las divisiones menores del club crema.

Además, también utilizó sus redes sociales para agradecer al equipo de Ate por haberle dado la confianza para que siga creciendo como entrenador de fútbol, ya que en el año anterior había ocupado otro puesto dentro de la escuadra.

junior armestar universitario

Junior Armestar expresó su emoción por firmar por Universitario de Deportes.

"Quiero compartir con mucha alegría un nuevo inicio laboral. Agradezco la confianza del Club Universitario de Deportes, que me formó desde niño, por permitirme seguir creciendo como profesional y sumarme a la Unidad Técnica de Menores. Siempre con garra y humildad", afirmó.

Junior Armestar en Universitario

Cabe afirmar que Junior Armestar tiene 3 años en Universitario de Deportes y desde su llegada en 2023 fue asistente técnico interino del equipo principal. Luego desempeñó el mismo rol para Jorge Araujo y posteriormente fue parte del equipo de reserva en la Liga 3. Ahora asumirá la función principal de entrenador desde la categoría sub-16.

Junior Armestar universitario

Junior Armestar ha tenido diferentes cargos en Universitario de Deportes.

Junior Armestar en la Selección Peruana

Como parte de su historia como entrenador, también ha formado parte de la Selección Peruana entre noviembre de 2020 hasta julio de 2021. En su estadía en la Federación Peruana de Fútbol, Armestar fue asistente técnico de la sub-17 y sub-20, además de ser analista táctico.

Junior Armestar seleccion peruana

Junior Armestar tuvo paso por las divisiones menores de la Selección Peruana como parte del comando técnico.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

