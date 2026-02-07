0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura

Facundo Callejo, con un penal polémico, marca el 1-1 ante Universitario en Cusco

El delantero argentino de Cusco FC marcó el empate ante Universitario en los últimos minutos, tras recibir un penal que llegó desde el VAR.

Fabian Vega
Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC ante Universitario
Facundo Callejo anotó el 1-1 de Cusco FC ante Universitario | L1 MAX
COMPARTIR

Tras una polémica acción de Williams Riveros en el área, que terminó en penal tras revisión del VAR, el delantero Facundo Callejo anotó el empate de Cusco FC ante Universitario en los últimos minutos del partido. El goleador de la Liga 1 2025 venció la portería de Diego Romero y le arruinó la noche a los cremas cuando pensaban que ya tenían la victoria entre sus manos.

Álex Valera anotó el 1 a 0 de Universitario ante Cusco FC

PUEDES VER: Alex Valera no perdona y marcó el 1-0 a Cusco FC que ilusiona a la hinchada de Universitario

Video: L1 MAX

Tanto los jugadores como los que estaban en el banco no podían creer que hayan sancionado penal en contra Universitario. Justo cuando creían que tenían el triunfo en Cusco, toda la ilusión se vino abajo. Realmente Riveros debe estar más que molesto, más ahora que viene de desaprobar su prueba para obtener el DNI peruano y ahora comete un penal que arruinó la victoria de los cremas.

Hasta el momento no hay declaraciones por parte de Javier Rabanal. Fuera de todo, el DT puede estar tranquilo por conseguir un punto en una plaza tan complicada como la ciudad cusqueña. Además Cusco FC viene de ser subcampeón de la Liga 1 y va a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universitario suma un empate y tiene 4 puntos en la tabla del Apertura.

Próximo partido de Universitario

Tras el empate, Universitario tendrá casi una semana para prepararse con miras a su próximo partido. El equipo crema tendrá que recibir a Cienciano, otro equipo cusqueño, en el estadio Monumental. El partido está programado para el viernes 13 de febrero, el horario confirmado es a las 8:30 PM (hora de Perú).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Universitario rescató un polémico empate ante Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

  2. Tabla de posiciones Liga 1 2026: resultados y partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano