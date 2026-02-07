Facundo Callejo, con un penal polémico, marca el 1-1 ante Universitario en Cusco

Tras una polémica acción de Williams Riveros en el área, que terminó en penal tras revisión del VAR, el delantero Facundo Callejo anotó el empate de Cusco FC ante Universitario en los últimos minutos del partido. El goleador de la Liga 1 2025 venció la portería de Diego Romero y le arruinó la noche a los cremas cuando pensaban que ya tenían la victoria entre sus manos.

Video: L1 MAX

Tanto los jugadores como los que estaban en el banco no podían creer que hayan sancionado penal en contra Universitario. Justo cuando creían que tenían el triunfo en Cusco, toda la ilusión se vino abajo. Realmente Riveros debe estar más que molesto, más ahora que viene de desaprobar su prueba para obtener el DNI peruano y ahora comete un penal que arruinó la victoria de los cremas.

Hasta el momento no hay declaraciones por parte de Javier Rabanal. Fuera de todo, el DT puede estar tranquilo por conseguir un punto en una plaza tan complicada como la ciudad cusqueña. Además Cusco FC viene de ser subcampeón de la Liga 1 y va a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universitario suma un empate y tiene 4 puntos en la tabla del Apertura.

Próximo partido de Universitario

Tras el empate, Universitario tendrá casi una semana para prepararse con miras a su próximo partido. El equipo crema tendrá que recibir a Cienciano, otro equipo cusqueño, en el estadio Monumental. El partido está programado para el viernes 13 de febrero, el horario confirmado es a las 8:30 PM (hora de Perú).