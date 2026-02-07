Alex Valera no perdona y marcó el 1-0 a Cusco FC que ilusiona a la hinchada de Universitario

Álex Valera fue considerado como el capitán de Universitario de Deportes por el técnico Javier Rabanal y ahora apareció para anotar el primer gol del duelo ante Cusco FC por la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario de Deportes ante Cusco FC

Cuando el partido parecía definido a favor de Universitario, a los 57 minutos del segundo tiempo, Álex Valera surgió y marcó el 1-0 con un potente disparo al arco que Pedro Díaz no logró detener.

El gol anotado por el delantero y capitán del equipo merengue destaca el gran recorrido de José Carabalí al aventurarse por la banda y realizar una excelente asistencia.

Video: L1MAX

Con este tanto, Valera anotó su segundo gol en la temporada 2026 de la Liga 1 y se perfila para ser nuevamente uno de los máximos goleadores del fútbol peruano.

Además, si Universitario de Deportes logra la victoria ante Cusco FC, seguirá ocupando los primeros puestos del Torneo Apertura con el gran objetivo de salir tetracampeón y corto plazo ganador del primer certamen.

Universitario de Deportes vs Cusco FC

Universitario visitó el Estadio Inca Garcilaso de la Vega para enfrentar a Cusco FC en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 del 2026 y bajo la dirección de Javier Rabanal, alineó un once inicial que inicialmente buscó el orden para posteriormente pasar al ataque.

Mientras que Miguel Rondeli, técnico del cuadro imperial, hizo todo lo posible para aprovechar la altura del Cusco, sin embargo, no logró definir los ataques que tuvo durante el encuentro.

A pesar de ello, Álex Valera y Facundo Callejo anotaron los goles para cada uno de los equipos y el encuentro entre Universitario de Deportes ante Cusco FC terminó 1 a 1.