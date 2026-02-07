Rondeli, DT de Cusco FC, se deshizo en elogios ante refuerzos de Universitario: "Calidad"

Universitario de Deportes y Cusco FC se enfrentan en la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. Previo al encuentro, Miguel Rondeli, técnico del cuadro imperial, fue consultado sobre la ausencia de Andy Polo y Edison Flores para este importante partido. Tras la consulta, el entrenador argentino destacó a los nuevos jugadores del equipo merengue, resaltando su capacidad para reemplazar adecuadamente a los jugadores lesionados.

En una conversación con L1MAX, Rondeli fue consultado acerca del enfrentamiento entre Universitario y Cusco FC, así como sobre los jugadores lesionados que tiene el equipo de Ate para disputar este importante partido.

En la respuesta, el argentino negó saber cuántos futbolistas no están con el equipo principal por lesión, pero dejó en claro que los merengues tienen refuerzos que pueden suplir muy bien a Andy Polo y Edison.

"No sé cuántas ausencias tienen, no viajaron Polo ni Flores, pero cuentan con jugadores de mucha jerarquía. Conozco a Lisandro Alzugaray, tuve la suerte de dirigirlo en Católica, y es un jugador de una calidad tremenda; (Héctor) Fértoli también", afirmó en primera instancia.

"El chico africano-español que llegó (Gassama), que muchos periodistas ponen en duda, pero fue formado en Europa y tiene condiciones, sino no hubiese llegado a un club como Universitario. Si bien tienen bajas, los que suplantan son jugadores de igual o mayor jerarquía que los que no están, entonces no nos podemos confiar en eso", concluyó.

Universitario decidió reforzar su plantilla con cinco futbolistas extranjeros, entre ellos, Alzugaray, Gassama, Fértoli, Fara y Silveira. De esta forma, el cuadro dirigido por Javier Rabanal tiene una gran plantilla para pelear el tetracampeonato de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.