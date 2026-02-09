Exárbitro FIFA dio contundente opinión sobre penal cobrado a Universitario: "Esto no puede..."

0
Exjuez categoría FIFA se refirió a la polémica acción de Williams Riveros tras un supuesto golpe a Aldair Fuentes, que terminó en penal para Cusco FC y fue el 1-1 definitivo.

Wilfredo Inostroza
Exárbitro FIFA habló sobre la polémica jugada del penal cobrado a Universitario
Exárbitro FIFA habló sobre la polémica jugada del penal cobrado a Universitario | Captura: L1 MAX
En los minutos finales, cuando Universitario de Deportes ya comenzaba a saborear un vital triunfo en su visita a Cusco FC, una jugada polémica que terminó en penal para el elenco imperial terminó decretando un empate que dejó con sin sabor a los hincha 'cremas'. ¿Fue falta de Williams Riveros?

Recordemos que el defensor paraguayo saltó con Aldair Fuentes en una dividida y el jugador de los 'Dorados' alegó que recibió un golpe. Kevin Ortega no lo había advertido, pero el VAR avisó y el juez principal finalmente cobró la pena máxima, que fue cambiada por gol con un preciso remate de Facundo Callejo.

Video: L1 MAX.

A propósito de esta jugada, Winston Reátegui, exjuez de línea FIFA, dio su punto de vista sobre esta acción y cree que no ameritaba que se cobre una infracción del popular 'Tarzán'. "Esto no puede ser penal", dijo en el programa Al L1mite.

Respecto a la consulta si Riveros fue imprudente al querer saltar con los brazos abiertos y se arriesga en impactar al rival, el exárbitro cree que es un movimiento natural para tomar impulso.

"Siempre el riesgo se da, por ejemplo cuando se barren o van marcar. Hay que entender que el jugador tiene que elevarse, tiene que tomar un impulso", agregó Reátegui, quien también cree si esa jugada se cobra, habría muchos penales o expulsiones.

"Si vamos a buscar hormiguitas en el jardín, que lo rozó, que lo tocó, todos van a ser penal, todos van a ser roja", culminó.

