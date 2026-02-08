Revelan diálogo de Ortega con jugadores de la 'U' tras polémico penal: "Nos dijo que se equivocó"

Universitario de Deportes se quedó con el sabor amargo del empate por 1-1 ante Cusco FC en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura. El partido se vio envuelto por el penal que cobró Kevin Ortega en contra de los cremas, una decisión que avivó la polémica con el arbitraje de la Liga 1. En ese sentido, revelan que el colegiado se confesó ante los jugadores y admitió su error.

Revelan diálogo de Kevin Ortega con jugadores de Universitario tras polémico penal

Luego de finalizado el encuentro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los jugadores de Universitario se dirigieron a la zona mixta. Allí, el periodista Gustavo Peralta conversó con el futbolista José Carabalí ante las cámaras de ‘L1 MAX’ y, al consultarle por su opinión del partido, el lateral reveló un inédito diálogo con el árbitro Kevin Ortega.

Según indicó el ecuatoriano, sobre el final del compromiso Ortega habló con algunos jugadores cremas y sorprendió al confesar que cometió un error al validar el penal a favor de Cusco FC por una presunta falta de Williams Riveros. Una acción que terminó perjudicando a los merengues al arrebatarles la victoria y sellar el empate.

Video: L1 MAX

"La verdad no estuve muy bien en la jugada, pero creo que es una jugada que el VAR lo intuye. Pero, a lo último el árbitro (Kevin Ortega) les dijo a unos compañeros que se equivocó, entonces no sé porqué cobró penal", fue la confesión que dio el jugador al concluir el partido.

Del mismo modo, el lateral ecuatoriano señaló que el equipo se quedó con un sabor muy amargo por haber pedido la oportunidad de quedarse con los tres puntos, pero especialmente por como se terminó cobrando el penal a favor de Cusco FC.

"La verdad nos vamos con un sabor amargo, porque era un partido que debíamos haberlo ganado por las ocasiones de gol, con 2-3 goles arriba en el marcador. Es una plaza difícil, ante un equipo difícil que tiene buen pie y buenos jugadores, llevarse un punto es importante. Pero lo merecíamos ganar, pero yo no vi ninguna falta en el penal", sentenció.

Así fue el polémico penal que cobró Kevin Ortega a favor de Cusco FC

Diego Romero explotó con el arbitraje de Kevin Ortega

A ras de campo, el portero de la 'U' señaló su profundo malestar con el arbitraje y recalcó que no existió ningún tipo de falta. Romero señaló que se van perjudicados en un partido que tenían casi ganado.

"Lamentablemente, por una jugada que no he visto, pero dicen que no fue. No merecíamos este empate. El árbitro (Kevin Ortega) ve lo suyo y nosotros estábamos cerca. Me parece que cobra falta encima. No fue penal, no fue nada. Nos perjudican y nos tenemos que regresar con un empate. Para mí lo importante es dar todo por la 'U' y dejar mi valla en 0 cuando pueda", señaló.