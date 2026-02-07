Diego Romero dio fuerte comentario sobre gol polémico de Cusco FC a Universitario: "Fue..."

Diego Romero fue elegido como el mejor jugador del partido del duelo entre Universitario de Deportes y Cusco FC y en medio de su entrevista fue consultado sobre la decisión del árbitro principal, Kevin Ortega, en cobrar un penal polémico a favor del cuadro cusqueño que le permitió empatar el encuentro.

Diego Romero dio rotundo comentario tras gol polémico de Cusco FC sobre Universitario

Universitario y Cusco FC se enfrentaron en la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Al final del partido, una decisión del árbitro Ortega generó controversia, ya que cobró un penal de Williams Riveros sobre un futbolista cusqueño.

Si bien al principio, ni los propios jugadores del elenco de Cusco reclamaron, los del VAR avisaron al árbitro que posiblemente el defensor merengue cometió una falta en el área de Diego Romero.

Tras ello, Kevin Ortega cobró penal y uno de los que salió a hablar sobre este momento polémico fue el arquero de Universitario, Romero, quien catalogó el penal como una equivocación.

"Lamentablemente, por una jugada que no he visto, pero dicen que no fue. No merecíamos este empate. El árbitro (Kevin Ortega) ve lo suyo y nosotros estábamos cerca. Me parece que cobra falta encima", empezó diciendo a L1MAX.

"No fue penal, no fue nada. Nos perjudican y nos tenemos que regresar con un empate. Para mí lo importante es dar todo por la 'U' y dejar mi valla en 0 cuando pueda", concluyó.

Universitario vs Cusco FC

Universitario empató 1 a 1 ante Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Álex Valera y Facundo Callejo anotaron para ambas escuadras.