0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura

Diego Romero dio fuerte comentario sobre gol polémico de Cusco FC a Universitario: "Fue..."

Diego Romero, arquero de Universitario de Deportes, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el gol polémico de Cusco FC tras la decisión del árbitro principal.

Luis Blancas
Diego Romero dio firme comentario tras gol polémico de Cusco FC sobre Universitario
Diego Romero dio firme comentario tras gol polémico de Cusco FC sobre Universitario | Foto: L1MAX
COMPARTIR

Diego Romero fue elegido como el mejor jugador del partido del duelo entre Universitario de Deportes y Cusco FC y en medio de su entrevista fue consultado sobre la decisión del árbitro principal, Kevin Ortega, en cobrar un penal polémico a favor del cuadro cusqueño que le permitió empatar el encuentro.

Álex Valera anotó el 1 a 0 de Universitario ante Cusco FC

PUEDES VER: Alex Valera no perdona y marcó el 1-0 a Cusco FC que ilusiona a la hinchada de Universitario

Diego Romero dio rotundo comentario tras gol polémico de Cusco FC sobre Universitario

Universitario y Cusco FC se enfrentaron en la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Al final del partido, una decisión del árbitro Ortega generó controversia, ya que cobró un penal de Williams Riveros sobre un futbolista cusqueño.

Si bien al principio, ni los propios jugadores del elenco de Cusco reclamaron, los del VAR avisaron al árbitro que posiblemente el defensor merengue cometió una falta en el área de Diego Romero.

Tras ello, Kevin Ortega cobró penal y uno de los que salió a hablar sobre este momento polémico fue el arquero de Universitario, Romero, quien catalogó el penal como una equivocación.

Video: L1MAX

"Lamentablemente, por una jugada que no he visto, pero dicen que no fue. No merecíamos este empate. El árbitro (Kevin Ortega) ve lo suyo y nosotros estábamos cerca. Me parece que cobra falta encima", empezó diciendo a L1MAX.

"No fue penal, no fue nada. Nos perjudican y nos tenemos que regresar con un empate. Para mí lo importante es dar todo por la 'U' y dejar mi valla en 0 cuando pueda", concluyó.

Universitario vs Cusco FC

Universitario empató 1 a 1 ante Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Álex Valera y Facundo Callejo anotaron para ambas escuadras.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario rescató un polémico empate ante Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

  2. Tabla de posiciones Liga 1 2026: resultados y partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano