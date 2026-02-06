¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC y en qué canal ver partido por Liga 1?

Duelo de candidatos al título. Universitario visita a Cusco FC este sábado 7 de febrero, por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se jugará en el estadio Garcilaso de la Vega y promete emociones de principio a fin. Repasa horarios y canales donde puedes ver el cotejo.

¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC?

El vibrante partido entre Universitario y Cusco FC se juega este sábado 7 de febrero.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

Repasa horarios para ver este encuentro de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00

México: 19:00

Estados Unidos: 20:00 (Miami y Nueva York) y 17:00 (Los Ángeles)

España: 03:00 (del domingo 10)

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC?

El cotejo entre Universitario vs Cusco FC se transmitirá por el canal de L1 MAX, disponible en diferentes operadores como Movistar, Claro TV, Best Cable, DirecTV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataforma L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.

Universitario vs Cusco FC: previa del partido

El cuadro 'crema' va por su segunda victoria en el campeonato tras imponerse 2-0 a ADT y ahora quiere conseguir tres puntos para dar un golpe de autoridad venciendo en su casa por otro candidato al título.

Por su parte, el 'Dorado' no llega en su mejor momento luego de caer 1-0 ante Alianza Atlético en Sullana, pero se sabe que el elenco imperial es muy fuerte en casa y tendrá a la altura como aliada.

Recordemos que el último enfrentamiento entre ambos equipos fue una victoria por 3-2 de la 'U' en el Monumental, pero en Cusco durante el Apertura, los dirigidos por Miguel Rondelli ganaron 2-0.