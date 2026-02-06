ADT vs Sport Boys EN VIVO por L1 MAX: horario, pronóstico y dónde ver el Torneo Apertura

ADT y Sport Boys protagonizarán un emocionante partido este sábado correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Unión Tarma. Ambos elencos lucharán desde el primer minuto por su primer triunfo esta temporada. El encuentro se jugará a las 13:00 horas locales de Perú, asimismo, puedes disfrutar la transmisión EN VIVO por L1 MAX.

Previa del partido ADT vs Sport Boys

ADT viene de perder 2-0 ante Universitario, actual tricampeón peruano, en su debut por el Apertura 2026. Los dirigidos por el técnico Pablo Trobbiani lograron contrarrestar la intensidad de los estudiantiles durante la primera mitad, sin embargo, durante el segundo tiempo, el conjunto de Javier Rabanal sacó la 'garra crema' y logró que los tres puntos se queden en casa.

ADT perdió ante Universitario en el Estadio Monumental

Este compromiso será el estreno oficial del 'Vendaval Celeste' en la altura de Tarma, escenario que los hace una plaza difícil para algunos equipos de Lima. En tal sentido, Trobbiani y su cuerpo técnico ya alistan una renovada estrategia con el objetivo de hacer respetar su localía y conseguir la victoria.

Sport Boys, por su parte, alcanzó un empate amargo 1-1 frente a Los Chankas por la primera fecha del Torneo Apertura. La 'Misilera' perdió dos puntos jugando en el Callao ante un elenco que está dispuesto a ser protagonista esta temporada. El héroe de la escuadra rosada fue el ex Sporting Cristal, Jostin Alarcón, quien viene de hacer un buen 2025 con el cuadro chalaco y también apunta a ser su máxima figura el 2026.

Sport Boys debutó en el Apertura 2026 ante Los Chankas

¿Cuándo juega ADT vs Sport Boys?

Según la programación oficial, ADT se enfrentará a Sport Boys este sábado 7 de febrero por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Unión Tarma.

ADT se enfrentará a Sport Boys por el Torneo Apertura 2026

¿A qué hora juega ADT vs Sport Boys?

Las escuadras de ADT vs Sport Boys se verán las caras por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 a partir de las 13:00 horas locales de Perú. Repasa los horarios en los demás países del mundo.

México: 12:00 horas

Perú: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

¿Dónde ver ADT vs Sport Boys?

Sigue de cerca la transmisión del cotejo EN VIVO vía L1 MAX por DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y Win TV. Asimismo, puedes disfrutar el minuto a minuto mediante los aplicativos de Movistar TV App y DGO en tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

ADT vs Sport Boys: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, ADT parte como favorito al partido contra Sport Boys por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Casas de Apuestas ADT Empate Sport Boys Betsson 1.55 3.85 5.70 Bet365 1.57 3.80 5.50 Betano 1.62 4.05 6.10 1XBET 1.60 3.75 5.53 Doradobet 1.57 3.80 6.00

ADT vs Sport Boys: alineaciones posibles

ADT: J. Valencia, L. Gómez, J. Narváez, J. Soto, A. Gutiérrez, Á. Ojeda, L. Pérez, A. Rodríguez, C. Cabello, H. Arakaki, J. Bauman.

J. Valencia, L. Gómez, J. Narváez, J. Soto, A. Gutiérrez, Á. Ojeda, L. Pérez, A. Rodríguez, C. Cabello, H. Arakaki, J. Bauman. Sport Boys: D. Melián, O. Mora, F. Illanes, H. Riojas, R. Alfani, J. D. Torres, H. Da Campo, C. A. López, P. Liza, R.J. Diaz Cáceres, S.Aranda.

ADT: últimos 5 partidos

Universitario 2-0 ADT

Comerciantes Unidos 0-0 ADT

ADT 1-0 Los Chankas

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT

ADT 1-2 Universitario

Sport Boys: últimos 5 partidos

Sport Boys 1-1 Los Chankas

Sport Boys 0-1 Alianza Atlético

Cusco FC 3-0 Sport Boys

Sport Boys 2-2 UTC

Sport Boys 1-0 Melgar

¿En qué estadio jugarán ADT vs Sport Boys?

El Estadio Unión Tarma ubicado en el departamento de Junín será el recinto principal donde se midan ADT vs Sport Boys por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Aquel escenario puede recibir a 6 mil hinchas.