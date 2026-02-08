Rondeli minimizó polémica y dejó firme comentario tras empate con Universitario: "Creo que..."

Universitario de Deportes lograba una victoria importante ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo, en los minutos finales, el árbitro Kevin Ortega cobró un penal polémico a favor del cuadro cusqueño tras la intervención del VAR. Posteriormente, el técnico Miguel Rondeli salió al frente para minimizar la actuación del árbitro, dejando un firme comentario.

Miguel Rondeli, DT de Cusco FC, minimizó penal polémico cobrado por Kevin Ortega ante Universitario

“En el primer momento no lo vi. Cuando vimos que se estaba revisando fuimos hacia la Tablet y pudimos buscar la imagen del córner y vimos que había un codazo, entonces ahí nos quedamos tranquilos porque sabíamos que se iba a revisar”, mencionó.

“Yo creo que el árbitro tuvo errores para los dos lados y que no influyó en el resultado. No veo que haya influido en el resultado. He protestado con él, pero por otras cosas totalmente diferentes”, continuó.

Video: Jax Latin Media

"Es como que los árbitros comiencen a opinar de cómo juegan los equipos. Yo opino de mi equipo, no de lo que opinen los demás. Creo que el árbitro dirigió bien y que no influyó”, señaló.