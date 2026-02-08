0
EN VIVO
Real Madrid vs Valencia EN DIRECTO vía DIRECTV
EN DIRECTO
Previa de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Rondeli minimizó polémica y dejó firme comentario tras empate con Universitario: "Creo que..."

Universitario empató 1-1 contra Cusco FC después de un gol polémico a favor del equipo cusqueño, y su entrenador Miguel Rondeli restó importancia a la actuación del árbitro Kevin Ortega.

Luis Blancas
Miguel Rondeli, DT de Cusco FC, minimizó penal polémico cobrado por Kevin Ortega ante Universitario
Miguel Rondeli, DT de Cusco FC, minimizó penal polémico cobrado por Kevin Ortega ante Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes lograba una victoria importante ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo, en los minutos finales, el árbitro Kevin Ortega cobró un penal polémico a favor del cuadro cusqueño tras la intervención del VAR. Posteriormente, el técnico Miguel Rondeli salió al frente para minimizar la actuación del árbitro, dejando un firme comentario.

Miguel Rondeli, DT de Cusco FC, dio fuerte calificativo a los refuerzos de Universitario

PUEDES VER: Rondeli, DT de Cusco FC, se deshizo en elogios ante refuerzos de Universitario: "Calidad"

Miguel Rondeli, DT de Cusco FC, minimizó penal polémico cobrado por Kevin Ortega ante Universitario

“En el primer momento no lo vi. Cuando vimos que se estaba revisando fuimos hacia la Tablet y pudimos buscar la imagen del córner y vimos que había un codazo, entonces ahí nos quedamos tranquilos porque sabíamos que se iba a revisar”, mencionó.

“Yo creo que el árbitro tuvo errores para los dos lados y que no influyó en el resultado. No veo que haya influido en el resultado. He protestado con él, pero por otras cosas totalmente diferentes”, continuó.

Video: Jax Latin Media

"Es como que los árbitros comiencen a opinar de cómo juegan los equipos. Yo opino de mi equipo, no de lo que opinen los demás. Creo que el árbitro dirigió bien y que no influyó”, señaló.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, fue directo y dio rotundo calificativo a Reynoso: "Es un..."

  2. ¡Lo último! Carlos Zambrano denuncia por extorsión a mujer argentina que lo acusó de abuso sexual

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano