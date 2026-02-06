Pedro Díaz, figura de Cusco FC, elogió a 3 futbolistas de Universitario: "Buen momento"

Universitario de Deportes se enfrentará a Cusco FC en la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Antes del encuentro, el arquero titular del equipo imperial, Pedro Díaz, elogió a tres futbolistas del equipo merengue: Alex Valera, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha.

Pedro Díaz, figura de Cusco FC, se rindió en elogios ante 3 futbolistas de Universitario

En una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), Díaz fue consultado sobre diversos temas que incluyen el próximo enfrentamiento de su equipo, Cusco FC, contra Universitario.

Una de las preguntas que le hicieron al guardameta fue sobre cómo ve el duelo que sostendrá ante el actual tricampeón del fútbol peruano, y en su respuesta destacó a tres futbolistas.

Para Pedro Díaz, Cusco FC debe tener precaución con Álex Valera, Jairo Concha y Martín Pérez Guedes, ya que han demostrado ser determinantes y efectivos al buscar el gol mediante jugadas de pelota parada.

"La pelota parada es un arma bastante fuerte que han tenido durante mucho tiempo; es una cualidad que hay que tener en cuenta. También es importante hacer referencia a todos los jugadores, como Valera, Jairo Concha o Pérez Guedes. Todos están en un buen momento, por algo están en Universitario, y es necesario hacer referencia a todo tipo de jugadas y jugadores durante el encuentro para poder ganar", afirmó inicialmente.

Asimismo, el arquero de Cusco FC dejó en claro que jugadores como los de Universitario de Deportes son de total preocupación, ya que vienen con un gran momento y si logran controlarlo podrán conseguir una victoria.

Por otro lado, tuvo palabras únicas para Concha, a quien lo catalogó como un futbolista con gran talento y siempre metido en el arco rival para generar peligro dentro y fuera del área.

"Concha es peligroso. Lo vi también en la selección cuando practicaba tiros. Por lo tanto, es necesario tener identificados a todos los jugadores más peligrosos que puedan generar peligro en nuestra área", concluyó.

Universitario vs Cusco FC: Fecha y Hora por Liga 1

El duelo entre Universitario y Cusco FC se jugará el sábado 7 de febrero a las 17:00 (hora Perú) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.