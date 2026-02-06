¡Duro golpe! Universitario tendrá cuatro sensibles bajas para partido ante Cusco FC por Liga 1

Universitario de Deportes se prepara para afrontar uno de los partidos más complicado en el inicio de la Liga 1 2026. Los cremas deberán visitar a Cusco FC, uno de lo equipos que busca destacar en la temporada. Para este compromiso, se confirmó que el equipo de Javier Rabanal deberá asumir la ausencia de hasta cuatro jugadores esenciales.

Universitario tendrá cuatro sensibles bajas para partido ante Cusco FC

Los merengues saben que no pueden relajarse en el inicio de la temporada, ya que deben sacar los máximos puntos posibles y vencer a sus rivales directos como Cusco FC. En la previa de este partido, se conoció que Universitario deberá afrontar el partido sin cuatro jugadores. Se tratan de Edison Flores, Andy Polo, Matías Di Benedetto y Rafael Guzmán.

En los últimos días se conoció que el 'Orejas' y Polo salieron golpeados del partido ante ADT de Tarma. En un principio se esperaba que las molestias evolucionen de gran forma, pero esto no sucedió, lo que conllevó a que el comando técnico decida no arriesgarlos y darle descanso. No obstante, no se trata de algo de gravedad, por lo que se espera que estén disponibles para la siguiente fecha.

Andy Polo y Edison Flores no serán considerados para el Universitario vs Cusco FC.

Por su parte, Di Benedetto tampoco estará en la nómina de Javier Rabanal para este partido ya que aún no ha sido inscrito en el plantel de la 'U'. El defensa está a la espera de recibir la nacionalidad peruana y dejar de ocupar un cupo de extranjero en el equipo.

Finalmente, el caso de Rafael Guzmán se debe netamente a que el jugador está a esperas de la confirmación de su traspaso al Real Betis de España. De esta manera, el comando técnico decidió que no realice el viaje con el resto de plantel, tal como lo señaló el periodista Gustavo Peralta.

Universitario definió a los reemplazos de Andy Polo y Edison Flores

De acuerdo a lo informado por Peralta, el técnico Javier Rabanal ya tiene prácticamente definido a los sustitutos de Polo y Flores. Luego de varios días de entrenamientos, todo indica que César Inga ocupará la banda derecha y Lizandro Alzugaray sumará su primera titularidad en el ataque.