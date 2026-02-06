Alineaciones Universitario vs Cusco FC: el novedoso once de Javier Rabanal para ganar el partido

Universitario de Deportes viajó a la Ciudad Imperial con toda la ilusión de seguir por la senda del triunfo y conseguir los tres puntos que le permitan estar en lo más alto de la tabla de la Liga 1. Los cremas se preparan para visitar a Cusco FC este sábado por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026, y para eso el técnico Javier Rabanal alista una sorpresiva alineación.

Alineación de Universitario:

Diego Romero, César Inga, Caín Fara, Anderson Santamaría, Jesús Castillo, José Carabalí, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Hugo Ancajima, Lisandro Alzugaray, Álex Valera .

Según la información del periodista Gustavo Peralta, previo al viaje al Cusco, la escuadra merengue trabajó en un once con algunas variantes. Romero volverá a ser ratificado en el arco, sin embargo, Anderson Santamaría será una de las grandes novedades esta temporada. El ex Atlas de México posee altas chances de iniciar las acciones en la línea de 3, al lado de Inga y Fara que también tuvieron acción en el debut por el Apertura. Williams Riveros fue a Cusco y sumaría minutos desde el segundo tiempo.

Ante la baja de Andy Polo, por molestias físicas, el encargado a tomar su lugar sería Hugo Ancajima. El carrilero tuvo una destacada actuación en la Noche Crema 2026, escenario que habría convencido a Rabanal desde el pitazo inicial. Por su parte, el resto del mediocampo puede ser el mismo que viene de imponerse frente a ADT con Castillo, Carabalí, Concha, y Martín Pérez Guedes.

Universitario va por el triunfo ante Cusco FC

De otro lado, el argentino Lisandro Alzugaray deberá reemplazar al lesionado Edison Flores; y junto a 'Orejas' se suma el 'Tunche' Rivera que por precaución no viajó a la Ciudad Imperial. El popular 'Licha' hará dupla con el killer de los cremas, Álex Valera. El 'Cholo' apunta a seguir en racha tras anotar en su estreno oficial de la Liga 1 2026.

Alineación de Cusco FC:

Pedro Diaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Facundo Callejo.

Desde la otra vereda, Cusco FC necesita pasar rápido la página luego de caer por la mínima diferencia frente a Alianza Atlético de Sullana en la primera jornada del Torneo Apertura. Los 'Guerreros Dorados' no iniciaron el campeonato de la mejor manera, y ahora tendrán la obligación de demostrar su poderío y jerarquía en la Ciudad Incaica.

Cusco FC hará respetar su localía ante Universitario

Para este duelo, todo indica que Miguel Rondelli y su comando técnico apostarán por el mismo once, pero con algunos cambios tácticos de replanteo pensando en contrarrestar los automatismos de su rival de turno. El conjunto imperial tendrá como figuras más importantes en ataque a Colman, Colitto y Callejo, este último ya sabe lo que es anotarle a los merengues y luchará para quedarse con la victoria de local.