Al Nassr vs Al Ittihad por la Liga Saudí

Universitario tomó radical medida con José Rivera a poco del partido ante Cusco FC: "Tuvo un..."

José 'Tunche' Rivera fue sorprendido con firme medida de Universitario de Deportes a poco del duelo clave ante Cusco FC por el Torneo Apertura 2026.

Diego Medina
José Rivera descartado para enfrentar a Cusco FC.
José Rivera descartado para enfrentar a Cusco FC. | Foto: Luis Jiménez - Líbero
Uno de las dudas que se venía viviendo en la interna de Universitario de Deportes era sobre la posibilidad de contar con José Rivera para el duelo ante Cusco FC por el Torneo Apertura 2026. Pese a que había alentadoras noticias sobre el estado óptimo del atacante, finalmente se terminó tomando firme medida con el popular 'Tunche'.

Universitario toma medida con José Rivera

En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta de L1 MAX confirmó que José Rivera no llegó a recuperarse del golpe en el hombro, por lo que el comando técnico de los cremas decidió que no sea parte de los integrantes que viajará a Cusco para medirse ante los 'dorados' en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

De esta manera, el 'Tunche' deberá seguir el proceso de recuperación para ser considerado ante Cienciano, siguiente rival de turno en el Torneo Apertura 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate. Por otra parte, Universitario recibió buena nueva con la recuperación de Héctor Fertoli, por lo que él viajará a Cusco para el cotejo de Liga 1.

"Finalmente el "Tunche" Rivera no viajará a Cusco. Como se informó ayer, tuvo un golpe en el hombro y no parecía ser nada complicado pero el dolor persiste. En su lugar concentra y viaja el argentino Héctor Fertoli.", informó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'.

José Rivera, Universitario

José Rivera no jugará ante Cusco FC.

En el anterior partido, se reveló que José Rivera no terminó bien en lo emocional, ya que se le vio llorando en la interna de Universitario por no ser considerado el primer cambio en tienda crema, así como no poder anotar con camiseta de Universitario en el estreno del Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo termina el contrato de José Rivera con Universitario?

José 'Tunche' Rivera tiene contrato con Universitario de Deportes hasta diciembre del 2026. De momento, no se ha hablado sobre un tema de renovación de vínculo contractual, por lo que el delantero estaría afrontando sus últimos meses con camiseta 'merengue'.

