Javier Rabanal eligió al reemplazo de Andy Polo para el duelo entre Universitario vs Cusco FC

Universitario de Deportes se enfrentará a Cusco FC en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras la lesión de Andy Polo, la gran incógnita para Javier Rabanal era quién sería su reemplazo. Sin embargo, a solo unos días del encuentro, el técnico ya tiene al futbolista ideal para jugar como extremo: César Inga.

¿Quién será el reemplazo de Andy Polo ante Cusco FC?

Según informó Gustavo Peralta, Rabanal probó un novedoso once para enfrentar a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en la fecha 2 del Apertura.

Dentro de este XI inicial, el técnico español decidió reemplazar a Polo con la presencia de César Inga, quien dejará su puesto de lateral izquierdo para ser el extremo en este replanteamiento ante el cuadro cusqueño.

César Inga será el reemplazo de Andy Polo para enfrentar a Cusco FC.

Cabe mencionar que, en principio, se pensaba que Hugo Ancajima iba a ser el reemplazo de Andy Polo; sin embargo, en los últimos entrenamientos, Javier Rabanal prefirió a Inga.

Andy Polo no llegará al duelo ante Cusco FC

Tras acabar el partido ante ADT en el Estadio Monumental, Polo salió tocado del duelo, por lo que no estuvo presente en los últimos entrenamientos y tampoco viajará a Cusco para disputar el encuentro ante el equipo cusqueño por precaución.

Posible once de Universitario ante Cusco FC

Javier Rabanal viene utilizando el siguiente once titular en los entrenamientos para enfrentar a Cusco FC en la segunda jornada de la Liga 1: Diego Romero, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara, Jesús Castillo, César Inga, José Carabalí, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Lisandro Alzugaray y Álex Valera.