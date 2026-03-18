ALERTA MÁXIMA para inmigrantes por renovado modelo de detención de ICE: CUÁNTOS DÍAS podrían permanecer ARRESTADOS en los nuevos megacentros

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció un cambio radical en la forma de retener y procesar a inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos. La agencia federal planea implementar un modelo de detención masiva que incluye la creación de megacentros, instalaciones de gran tamaño diseñadas para centralizar la custodia y agilizar los procedimientos migratorios. Según N+ Univision, este nuevo esquema podría afectar de manera directa a miles de personas bajo custodia en el país.

ICE implementará instalaciones masivas para la detención de inmigrantes.

Nuevos megacentros de ICE: diseño, capacidad y objetivo

De acuerdo con N+ Univision, ICE inició la compra de propiedades en distintas regiones del país para reducir su dependencia de instalaciones operadas por terceros. "La agencia busca desarrollar complejos de detención propios y de mayor escala", señala el medio.

El plan, conocido como la Iniciativa de Reingeniería de Detención (DRI, por sus siglas en inglés) y publicado el 13 de febrero de 2026, establece dos tipos de instalaciones:

Centros regionales de procesamiento : enfocados en agilizar los trámites migratorios y coordinar las deportaciones.

: enfocados en agilizar los trámites migratorios y coordinar las deportaciones. Megacentros de detención: estructuras mucho más grandes, con capacidad para entre 7,000 y 10,000 personas, destinadas a concentrar la mayor parte de la población bajo custodia.

Estos megacentros serán puntos neurálgicos del sistema migratorio estadounidense, especialmente en la organización de deportaciones internacionales, con un enfoque en la eficiencia y la centralización de las operaciones.

¿Cuántos días podrían estar arrestados los inmigrantes en los nuevos megacentros del renovado modelo de detención de ICE?

Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo esquema es el tiempo que los inmigrantes podrían permanecer detenidos. Según N+ Univision, "las personas detenidas en estos megacentros podrían permanecer bajo custodia hasta un promedio de 60 días". Durante este periodo, las autoridades llevarán a cabo todos los procedimientos necesarios para determinar su situación migratoria y, si corresponde, coordinar su deportación.

La implementación de estos megacentros busca reducir los tiempos administrativos y agilizar la gestión migratoria. Sin embargo, también ha generado críticas sobre las condiciones de detención y el impacto que podría tener en la vida de miles de inmigrantes, quienes podrían pasar semanas bajo custodia mientras se resuelve su situación legal.

Este renovado modelo de ICE representa un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos, con un enfoque en la eficiencia y la centralización, pero también plantea importantes interrogantes sobre los derechos humanos y las condiciones de detención.