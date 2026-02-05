¿Refuerzo? Ex Racing entrena con Universitario y es opción para jugar frente a Cusco FC

Universitario de Deportes sigue enfocado en su próximo encuentro por el Torneo Apertura, donde se enfrentará a Cusco FC en la segunda jornada de la Liga 1. Por ello, el equipo dirigido por Javier Rabanal contará con la incorporación de un exjugador del Racing Club con el objetivo de obtener una victoria en la ciudad imperial. Nos referimos a Héctor Fértoli.

Exfutbolista de Racing se sumará a Universitario para el duelo ante Cusco FC por el Torneo Apertura

Universitario, bajo la dirección técnica de Rabanal, tiene todo listo para incluir a Fértoli en su lista de convocados. Por lo tanto, ante Cusco FC, podría realizar su gran debut con la camiseta merengue.

El volante argentino se sumó a los entrenamientos del equipo crema y lo hizo de buena forma, corriendo, por lo que todo indica que superó su lesión en el hombro.

Video: Teledeportes

Durante estos trabajos, se vio a Héctor Fértoli entrenando al mismo ritmo que sus demás compañeros, quienes también están concentrados en el gran objetivo de salir victoriosos en Cusco.

Héctor Fértoli debutará con Universitario

Si bien estuvo en la pretemporada de Universitario, el mediocampista argentino no logró disputar encuentros amistosos con la camiseta merengue. Por lo tanto, si Javier Rabanal lo requiere, el futbolista podría debutar ante Cusco FC.

Héctor Fértoli debutará con Universitario ante Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Fértoli podría ser la novedad en la lista del equipo crema, por lo que podría alternar como el sustituto ideal de Jairo Concha, Martín Pérez Guedes e incluso de José Carabalí, ya que también puede desempeñarse como extremo.

Héctor Fértoli en Racing Club

Héctor Fértoli es un volante de 31 años que ha tenido un gran recorrido en la primera división del fútbol argentino, por lo que también fue fichado por Racing en 2020 desde San Lorenzo. Tras varias temporadas, ha sido cedido a distintos equipos, siendo el último Universitario. En el cuadro de Avellaneda, el mediocampista disputó 33 partidos, anotó 7 goles y dio 1 asistencia.