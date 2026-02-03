DT de Cusco FC impacta con fuerte mensaje previo al partido ante Universitario: "No importa..."

Universitario de Deportes debutó en el Torneo Apertura 2026 con una importante victoria 2-0 ante ADT en el Estadio Monumental de Ate. Escenario distinto para Cusco FC que cayó por la mínima diferencia contra Alianza Atlético de Sullana por la primera jornada de la Liga 1. Bajo ese contexto, Miguel Rondelli, estratega de los 'Guerreros Dorados' dejó un categórico mensaje ante los hinchas.

DT de Cusco FC se pronunció previo al partido ante Universitario

Mediante una reciente entrevista con Entre Bolas, el técnico de la escuadra imperial se refirió a la reciente derrota frente al 'Vendaval' a lo que restó importancia al marcador, e incluso comparó el arranque de este 2026 con la temporada anterior y puso como ejemplo el subcampeonato nacional. En tal sentido, respecto al duelo contra la 'U', Rondelli precisó que sus dirigidos estarán mejor preparados para buscar los 3 puntos.

"No importa como iniciemos sino como terminemos. El año pasado perdimos dos partidos seguidos y terminamos subcampeones. Preparar el partido es para todos los juegos. La planificación no se altera. Seguiremos trabajando de la misma manera y esperamos estar un poco más finos", sostuvo.

En su análisis post partido, el DT de los 'Guerreros Dorados' subrayó que su plantel no estuvo muy preciso a la hora de definir las jugadas, motivo por el cual, no ocasionaron mayor peligro en el arco del elenco norteño.

"Si hubiésemos estado finos en el último tercio porque lo que generamos en construcción y progresión, teníamos que transformarlo en finalización. Lamentablemente nos quedamos solamente en la iniciación y construcción, nos faltó definición, generar situaciones y meter la pelota al área. Creo que eso hay que mejorar", acotó Rondelli.

Próximo partido de Cusco FC:

Cabe recordar que el compromiso entre Universitario vs Cusco FC quedó programado para disputarse este sábado 7 de febrero a las 20:00 horas locales en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la Ciudad Imperial. La transmisión irá en exclusiva por la señal de L1 MAX.