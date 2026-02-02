¿Partido de Cusco FC vs Universitario puede suspenderse? Esto es lo último que se sabe

Tras haber derrotado a ADT en el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes viajará al interior del país para enfrentarse con Cusco FC en condición de visitante. Sin embargo, recientemente se filtró información respecto a este compromiso y está relacionada con una posible suspensión si no se cumple un requisito. Te contamos si la 'U' jugará o no este fin de semana por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026.

En L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta comentó que aún falta cierto permiso para que todo esté en orden y el evento se lleve a cabo de la manera adecuada este sábado 7 de febrero. "Están a la espera del certificado ITSE del estadio Garcilaso de la Vega en el Cusco, donde el fin de semana se desarrollará 2 partidos. Sin el ITSE no hay espectáculos deportivos", precisó el mencionado comunicador. Recordemos que este domingo Cienciano recibirá en el mismo escenario a Juan Pablo II por la Liga 1.

No obstante, los hinchas deben deshacerse de cualquier preocupación por Universitario de Deportes debido a que es cuestión de tiempo para que se otorgue el certificado. "El administrador del Estadio Inca Garcilaso de la Vega me confirma que el ITSE está en trámite, pero que no habría ningún problema con los partidos de este fin de semana", agregó Gustavo Peralta.

¿Qué es el ITSE?

Se trata de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), el cual es un certificado obligatorio en Perú para eventos de esta magnitud. Es gestionado por las mismas municipalidad, con el fin de constatar las condiciones de seguridad en los establecimientos. Verifica estructuras, instalaciones eléctricas y riesgos generales para proteger a las personas.

Universitario vs. Cusco FC: hora y canal de transmisión

Universitario visitará a Cusco FC desde las 20.00 horas de este sábado 7 de febrero por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Asimismo, la transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional, canal que puedes sintonizar en Movistar TV.