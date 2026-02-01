Álex Valera admite el gran problema de Universitario en su debut: "Nos faltó"

Por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes derrotó 2-0 a ADT de Tarma en el Estadio Monumental y es uno de los líderes de la Liga 1. Sin embargo, pese al resultado favorable, Álex Valera, delantero estrella de los merengues, dejó un fuerte comentario criticando el desempeño del plantel dentro del campo.

La 'U' quiere salir tetracampeón del fútbol peruano y sabe que este año tiene muchos competidores, siendo el principal rival Alianza Lima. Por ello, sabe que no existe margen de error y el 'Rifle' se mostró incómodo con el rendimiento del club contra los tarmeños. Ya que a lo largo del partido no generaron muchas ocasiones de gol.

"Nos faltó el último pase en el área dentro del primer tiempo, pero jugamos bien y abrimos el partido de pelota parada", precisó Álex Valera para las cámaras de L1 MAX una vez culminado el compromiso. Esto significa que los merengues deben mejorar de cara a sus siguientes compromisos.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes tendrá una dura prueba la próxiam semana por la fecha 2 del Torneo Apertura en la Liga 1 2026, debido a que deberá viajar hasta la altura de Cusco para conseguir los tres puntos y seguir en la cima del campeonato. Los de Ate enfrentarán precisamente a Cusco FC que viene de perder 1-0 con Alianza Atlético.

El duelo será el próximo sábado 7 de febrero desde las 20.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online mediante el minuto a minuto del diario Líbero, con todas las incidencias y videos de goles al instante.