0
LO ÚLTIMO
Resultados y Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
EN DIRECTO
Universitario vs ADT HOY EN VIVO

Edison Flores salió lesionado del Universitario ante ADT y se fue directo al vestuario

Edison Flores salió lesionado del partido entre Universitario ante ADT de Tarma por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Conoce qué lesión sufrió el delantero.

Luis Blancas
Edison Flores salió lesionado del partido entre Universitario vs ADT
Edison Flores salió lesionado del partido entre Universitario vs ADT | Foto: L1MAX
COMPARTIR

Edison Flores sufrió un dolor en medio del encuentro entre Universitario de Deportes y Asociación Deportiva Tarma por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras esto, el delantero decidió salir del partido e ir directamente al vestuario. Descubre aquí qué lesión sufrió el delantero de la escuadra merengue.

Alberto Quintero dio rotundo comentario a Sekou Gassama, fichaje de Universitario

PUEDES VER: Alberto Quintero dio fuerte mensaje a Sekou Gassama previo a su debut con Universitario: "Es..."

¿Qué lesión tiene Edison Flores tras salir del Universitario ante ADT?

Según informó Gustavo Peralta, quien se encontraba en la zona cerca de los jugadores, Flores sufrió una lesión en el posterior derecho, lo que le fue imposible continuar el partido entre Universitario y ADT.

Cabe mencionar que este dolor se refiere comúnmente a un daño en los músculos de la parte trasera de los muslos, generando dolor repentino, hinchazón y especialmente dolor al correr o al doblar la pierna.

Video: L1MAX

Tras darse este mal momento para al futbolista peruano, Edison Flores, a los 37 minutos del primer tiempo, Javier Rabanal, técnico de Universitario, decidió por hacer ingresar de emergencia a Lisandro Alzugaray.

Es importante destacar que, por el momento, no se conoce la gravedad de la lesión sufrida por Flores, por lo que no se sabe por cuánto tiempo será baja del cuadro merengue. Sin embargo, se espera que sea por pocas fechas de ausencia.

Universitario vs ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes enfrenta este 1 de febrero a ADT por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. El equipo crema, dirigido por Javier Rabanal, espera conseguir su primera victoria en busca del tetracampeonato nacional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario vs. ADT EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Universitario empató 3-3 con ADT en casa y preocupa a sus hinchas con la temporada 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano