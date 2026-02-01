Edison Flores salió lesionado del Universitario ante ADT y se fue directo al vestuario

Edison Flores sufrió un dolor en medio del encuentro entre Universitario de Deportes y Asociación Deportiva Tarma por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Tras esto, el delantero decidió salir del partido e ir directamente al vestuario. Descubre aquí qué lesión sufrió el delantero de la escuadra merengue.

¿Qué lesión tiene Edison Flores tras salir del Universitario ante ADT?

Según informó Gustavo Peralta, quien se encontraba en la zona cerca de los jugadores, Flores sufrió una lesión en el posterior derecho, lo que le fue imposible continuar el partido entre Universitario y ADT.

Cabe mencionar que este dolor se refiere comúnmente a un daño en los músculos de la parte trasera de los muslos, generando dolor repentino, hinchazón y especialmente dolor al correr o al doblar la pierna.

Video: L1MAX

Tras darse este mal momento para al futbolista peruano, Edison Flores, a los 37 minutos del primer tiempo, Javier Rabanal, técnico de Universitario, decidió por hacer ingresar de emergencia a Lisandro Alzugaray.

Es importante destacar que, por el momento, no se conoce la gravedad de la lesión sufrida por Flores, por lo que no se sabe por cuánto tiempo será baja del cuadro merengue. Sin embargo, se espera que sea por pocas fechas de ausencia.

Universitario vs ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes enfrenta este 1 de febrero a ADT por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. El equipo crema, dirigido por Javier Rabanal, espera conseguir su primera victoria en busca del tetracampeonato nacional.