Partidos de hoy EN VIVO, domingo 22 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Este domingo 22 de febrero tenemos una importante programación de partidos en vivo que se disputarán en las grandes ligas del mundo. En Sudamérica sigue el fútbol en las ligas de Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. Además, en Europa tenemos actividad en los torneos LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania. Consulta hora horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|ADT vs UTC Cajamarca
|Movistar, L1 Max, Fanatiz
|13:15
|Los Chankas vs Sport Huancayo
|Movistar, L1 Max, Fanatiz
|15:30
|Atlético Grau vs Juan Pablo II
|Movistar, L1 Max, Fanatiz
|18:30
|Cusco vs Comerciantes Unidos
|Movistar, L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORAQRIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Sunderland vs Fulham
|Disney+
|9:00
|Nottingham Forest vs Liverpool
|ESPN, Disney+
|9:00
|Crystal Palace vs Wolverhampton
|Disney+
|11:30
|Tottenham vs Arsenal
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Getafe vs Sevilla
|DIRECTV Sports, DGO
|10:15
|Barcelona vs Levante
|ESPN2, Disney+
|12:30
|Celta de Vigo vs Mallorca
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Villarreal vs Valencia
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Genoa vs Torino
|ESPN, Disney+
|9:00
|Atalanta vs Napoli
|ESPN3, Disney+
|12:00
|Milan vs Parma
|ESPN3, Disney+
|14:45
|Roma vs Cremonese
|Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Freiburg vs Borussia M'gladbach
|Disney+
|11:30
|St. Pauli vs Werder Bremen
|Disney+, ESPN5
|13:30
|Heidenheim vs Stuttgart
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Auxerre vs Rennes
|Disney+
|11:15
|Angers SCO vs Lille
|Disney+
|11:15
|Nantes vs Le Havre
|Disney+
|11:15
|Nice vs Lorient
|Disney+
|14:45
|Strasbourg vs Lyon
|Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Estoril vs Gil Vicente
|Disney+
|15:30
|Porto vs Rio Ave
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:15
|San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto
|Disney+, TNT Sports
|17:15
|Vélez Sarsfield vs River Plate
|ESPN, Disney+
|19:30
|Unión Santa Fe vs Aldosivi
|TNT Sports, Max Argentina
Partidos de hoy en Primera División de Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|La Serena vs Univ. Concepción
|max chile, TNT Sports Premium
|16:00
|Audax Italiano vs Everton
|max chile, TNT Sports Premium
|18:30
|Universidad Chile vs Deportes Limache
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Santa Fe vs Junior
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo
|18:10
|Boyacá Chicó vs Rionegro Águilas
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo
|20:30
|América de Cali vs Jaguares de Córdoba
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo
Partidos de hoy en Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Macará vs Leones del Norte
|Zapping
|15:30
|Delfin vs Deportivo Cuenca
|Zapping
|18:00
|Independiente del Valle vs Guayaquil City
|Teleamazonas, Zapping
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Sportivo Luqueño vs Guaraní
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:45
|Wanderers vs Torque
|Disney+
|15:00
|Juventud vs Central Español
|Disney+
|18:30
|Peñarol vs Deportivo Maldonado
|Disney+
Partidos de hoy en Primera División de Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Trujillanos vs Portuguesa
|16:30
|Caracas vs UCV
|18:30
|Monagas vs Deportivo Táchira
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.