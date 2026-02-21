Partidos de hoy EN VIVO, domingo 22 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Este domingo 22 de febrero tenemos una importante programación de partidos en vivo que se disputarán en las grandes ligas del mundo. En Sudamérica sigue el fútbol en las ligas de Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. Además, en Europa tenemos actividad en los torneos LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania. Consulta hora horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 11:00 ADT vs UTC Cajamarca Movistar, L1 Max, Fanatiz 13:15 Los Chankas vs Sport Huancayo Movistar, L1 Max, Fanatiz 15:30 Atlético Grau vs Juan Pablo II Movistar, L1 Max, Fanatiz 18:30 Cusco vs Comerciantes Unidos Movistar, L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORAQRIO PARTIDOS TV 9:00 Sunderland vs Fulham Disney+ 9:00 Nottingham Forest vs Liverpool ESPN, Disney+ 9:00 Crystal Palace vs Wolverhampton Disney+ 11:30 Tottenham vs Arsenal ESPN, Disney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIO PARTIDOS TV 8:00 Getafe vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO 10:15 Barcelona vs Levante ESPN2, Disney+ 12:30 Celta de Vigo vs Mallorca DIRECTV Sports, DGO 15:00 Villarreal vs Valencia DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 6:30 Genoa vs Torino ESPN, Disney+ 9:00 Atalanta vs Napoli ESPN3, Disney+ 12:00 Milan vs Parma ESPN3, Disney+ 14:45 Roma vs Cremonese Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIO PARTIDOS TV 9:30 Freiburg vs Borussia M'gladbach Disney+ 11:30 St. Pauli vs Werder Bremen Disney+, ESPN5 13:30 Heidenheim vs Stuttgart ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIO PARTIDOS TV 9:00 Auxerre vs Rennes Disney+ 11:15 Angers SCO vs Lille Disney+ 11:15 Nantes vs Le Havre Disney+ 11:15 Nice vs Lorient Disney+ 14:45 Strasbourg vs Lyon Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Estoril vs Gil Vicente Disney+ 15:30 Porto vs Rio Ave

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 15:15 San Lorenzo vs Estudiantes Río Cuarto Disney+, TNT Sports 17:15 Vélez Sarsfield vs River Plate ESPN, Disney+ 19:30 Unión Santa Fe vs Aldosivi TNT Sports, Max Argentina

Partidos de hoy en Primera División de Chile

HORARIO PARTIDOS TV 10:00 La Serena vs Univ. Concepción max chile, TNT Sports Premium 16:00 Audax Italiano vs Everton max chile, TNT Sports Premium 18:30 Universidad Chile vs Deportes Limache max chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Santa Fe vs Junior RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo 18:10 Boyacá Chicó vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo 20:30 América de Cali vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Macará vs Leones del Norte Zapping 15:30 Delfin vs Deportivo Cuenca Zapping 18:00 Independiente del Valle vs Guayaquil City Teleamazonas, Zapping

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Sportivo Luqueño vs Guaraní Tigo Sports

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIO PARTIDOS TV 7:45 Wanderers vs Torque Disney+ 15:00 Juventud vs Central Español Disney+ 18:30 Peñarol vs Deportivo Maldonado Disney+

Partidos de hoy en Primera División de Venezuela

HORARIO PARTIDOS TV 14:30 Trujillanos vs Portuguesa 16:30 Caracas vs UCV 18:30 Monagas vs Deportivo Táchira

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.