Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 22 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Programación y agenda completa de los partidos en vivo que se disputará este domingo 22 de febrero en las grandes ligas del mundo. Mira qué equipos juegan.

Sandra Morales
Agenda completa de partidos en vivo para este domingo 22 de febrero
Agenda completa de partidos en vivo para este domingo 22 de febrero | FOTO: LIBERO
Este domingo 22 de febrero tenemos una importante programación de partidos en vivo que se disputarán en las grandes ligas del mundo. En Sudamérica sigue el fútbol en las ligas de Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. Además, en Europa tenemos actividad en los torneos LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania. Consulta hora horarios y canales de transmisión.

River Plate vs Vélez se enfrentarán por la fecha 6 del Apertura.

PUEDES VER: Hora confirmada y dónde ver River Plate vs Vélez por la Liga Profesional Argentina

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
11:00ADT vs UTC CajamarcaMovistar, L1 Max, Fanatiz
13:15Los Chankas vs Sport HuancayoMovistar, L1 Max, Fanatiz
15:30Atlético Grau vs Juan Pablo IIMovistar, L1 Max, Fanatiz
18:30Cusco vs Comerciantes UnidosMovistar, L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORAQRIOPARTIDOSTV
9:00Sunderland vs FulhamDisney+
9:00Nottingham Forest vs LiverpoolESPN, Disney+
9:00Crystal Palace vs WolverhamptonDisney+
11:30Tottenham vs ArsenalESPN, Disney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Getafe vs SevillaDIRECTV Sports, DGO
10:15Barcelona vs LevanteESPN2, Disney+
12:30Celta de Vigo vs MallorcaDIRECTV Sports, DGO
15:00Villarreal vs ValenciaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Genoa vs TorinoESPN, Disney+
9:00Atalanta vs NapoliESPN3, Disney+
12:00Milan vs ParmaESPN3, Disney+
14:45Roma vs CremoneseDisney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Freiburg vs Borussia M'gladbachDisney+
11:30St. Pauli vs Werder BremenDisney+, ESPN5
13:30Heidenheim vs StuttgartESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Auxerre vs RennesDisney+
11:15Angers SCO vs LilleDisney+
11:15Nantes vs Le HavreDisney+
11:15Nice vs LorientDisney+
14:45Strasbourg vs LyonDisney+

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Estoril vs Gil VicenteDisney+
15:30Porto vs Rio Ave

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:15San Lorenzo vs Estudiantes Río CuartoDisney+, TNT Sports
17:15Vélez Sarsfield vs River PlateESPN, Disney+
19:30Unión Santa Fe vs AldosiviTNT Sports, Max Argentina

Partidos de hoy en Primera División de Chile

HORARIOPARTIDOSTV
10:00La Serena vs Univ. Concepciónmax chile, TNT Sports Premium
16:00Audax Italiano vs Evertonmax chile, TNT Sports Premium
18:30Universidad Chile vs Deportes Limachemax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Santa Fe vs JuniorRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo
18:10Boyacá Chicó vs Rionegro ÁguilasRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo
20:30América de Cali vs Jaguares de CórdobaRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbo

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Macará vs Leones del NorteZapping
15:30Delfin vs Deportivo CuencaZapping
18:00Independiente del Valle vs Guayaquil CityTeleamazonas, Zapping

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Sportivo Luqueño vs GuaraníTigo Sports

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
7:45Wanderers vs TorqueDisney+
15:00Juventud vs Central EspañolDisney+
18:30Peñarol vs Deportivo MaldonadoDisney+

Partidos de hoy en Primera División de Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Trujillanos vs Portuguesa
16:30Caracas vs UCV
18:30Monagas vs Deportivo Táchira

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

