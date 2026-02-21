0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Cristal vs Universitario HOY desde el Gallardo

Hora confirmada y dónde ver River Plate vs Vélez por la Liga Profesional Argentina

Se acerca uno de los partidos más importantes de la fecha con River Plate y Vélez como protagonistas. Conoce los horarios y canales para ver este cotejo.

Jasmin Huaman
River Plate vs Vélez se enfrentarán por la fecha 6 del Apertura.
River Plate vs Vélez se enfrentarán por la fecha 6 del Apertura. | Foto: Composición Líbero
La jornada 6 de la Liga Profesional de Argentina nos regalará un duelo entre dos candidatos al título nacional. El elenco 'Millonario' buscará seguir sumando puntos para escalar posiciones en la tabla del grupo B. Por su parte, Vélez tendrá que aprovechar al máximo su localía y llevarse el encuentro con uno de los rivales directos del torneo.

Ex DT de Alianza Lima suena para River Plate

¿A qué hora juega River Plate vs Vélez?

En Argentina, el encuentro está programado para jugarse a las 19:15 horas, pero es importante que revises cuáles son los horarios en otros países para no perderte el encuentro entre River Plate vs Vélez por la jornada 6 de la Liga Profesional.

  • Argentina: 19:15 horas
  • Brasil: 19:15 horas
  • Chile: 19:15 horas
  • Colombia: 17:15 horas
  • Ecuador: 17:15 horas
  • Perú: 17:15 horas
  • México: 16:15 horas

¿Dónde ver River Plate vs Vélez?

El encuentro entre River Plate vs Vélez se podrá ver a través de la señal de ESPN Premium o Disney+ en otros países de Sudamérica. También puedes seguir todas las incidencias desde la página web de Diario Líbero.

Resultado de los últlimos partidos entre Vélez y River

River Plate tiene una leve superioridad por encima de Vélez con dos victorias y dos empates en los últimos enfrentamientos entre ambos. Lo cierto es que el presente de estos dos equipos es completamente diferente a temporadas anteriores. El historial es el siguiente:

  • Vélez 0 - 0 River por el Torneo Clausura
  • River 4 - 1 Vélez por el Torneo Apertura
  • River 1 - 1 Vélez por la Liga Profesional
  • River 5 - 0 Vélez por la Copa de la Liga

Terna arbitral del Vélez vs River Plate

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Germán Delfino
  • Asistente VAR: Gisela Trucco

Cómo llegan Vélez y River Plate

River Plate llega de conseguir su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina luego de ganarle 1-0 a Ciudad de Bolívar. En el Apertura, el Millonario está octavo y es necesario sumar puntos de cara a su clasificación a la siguiente edición de la Copa Libetadores. Por su parte, Vélez es uno de los seis equipos que se mantiene invicto en el torneo. El elenco está en lo más alto del grupo A con un total de 11 puntos.

