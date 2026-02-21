- Hoy:
Barcelona vs. Levante EN VIVO por ESPN: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver LaLiga
Desde el Spotify Camp Nou, Barcelona recibe a Levante por la jornada 25 de LaLiga EA Sports de España vía ESPN y Disney Plus.
Momento de un partidazo entre Barcelona vs Levante por la fecha 25 de LaLiga en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos se verán cara a cara este domingo 22 de febrero a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT) con la transmisión en exclusiva de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica, así como en el minuto a minuto de Libero.pe.
Oportunidad de oro para el cuadro de Hansi Flick en su afán de recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Dado que se consumó la derrota de Real Madrid en Pamplona ante Osasuna, ahora los blaugranas tienen en sus pies la chance de hacer respetar la casa ante un equipo que se encuentra en zona de descenso.
"Después de dos derrotas, ahora jugamos en casa y sabemos qué debemos hacer. Sí o sí tenemos que vencer para recuperar confianza. Quiero ver que el equipo tiene hambre por ganar. Hemos tenido muchas conversaciones estos días y hemos analizado qué podemos hacer para recuperar nuestro nivel. Todos están convencidos al 100% del estilo y simplemente debemos mejorar", declaró el DT alemán en la antesala.
Una de las buenas nuevas en tienda 'culé' es el regreso de Pedri a la lista de convocados de Barcelona. Es claro que arrancará como suplente en este choque ante Levante, pero desde el comando técnico tienen la certeza de que pueda sumar sus primeros minutos luego de tener el alta médica para afrontar un choque profesional.
En el caso de Levante, encadena tres derrotas consecutivas en LaLiga ante Athletic Club, Valencia y Villarreal. Esto, lo ha ubicado en la penúltima casilla de la clasificación con 18 unidades y está a siete puntos de salir de la zona roja del certamen. Queda claro que no es favorito en este choque, pero que no deben bajar los brazos en lo que resta de la temporada.
Barcelona anuncia duelo ante Levante por LaLiga.
¿Cuándo juega Barcelona vs Levante?
El partido entre Barcelona vs Levante por la fecha 25 de LaLiga EA Sports se juega este domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos tienen el deseo de ganar, por lo que no se guardarán nada en su afán de darle una alegría a sus fieles seguidores.
¿A qué hora juega Barcelona vs Levante?
Este choque de LaLiga en el Spotify Camp Nou inicia a partir de las 10:15 hora peruana (16:15 horas de España, 15:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 09:15 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas
- Venezuela, Bolivia: 11:15 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:15 horas
- España: 16:15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Levante?
Este compromiso entre Barcelona vs Levante por LaLiga se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Levante
- Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Brasil: ESPN 5 Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play
- México: Sky Sports México, Sky+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
Posibles alineaciones de Barcelona vs Levante
Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín o Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez o Pampín, Raghouber, Olasa, Tunde, Carlos Álvarez, Paco Cortés e Iván Romero.
Barcelona vs Levante: pronóstico, cuotas y apuestas
Sobre el papel, Barcelona se perfila ampliamente como favorito para llevarse la victoria ante Levante por esta jornada 25 de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|BARCELONA
|EMPATE
|LEVANTE
|Betsson
|1.08
|12.50
|22.00
|Betano
|1.13
|10.75
|22.00
|Bet365
|1.11
|12.00
|17.00
|1XBet
|1.11
|14.40
|23.00
|Doradobet
|1.14
|10.00
|20.00
