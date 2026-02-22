Partidos de hoy EN VIVO, lunes 23 de febrero: Programación, horarios y canales de TV

0
Te traemos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 23 de febrero con los duelos por la Liga 1, Premier League y Serie A.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 23 de febrero.
Programación de partidos que se realizarán hoy lunes 23 de febrero. | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 23 de febrero con todos los partidos de fútbol. La Liga 1 2026 cierra la jornada 4 con el Moquegua vs. Garcilaso. Además, hay acción en la Premier League, Serie A, LaLiga, Liga Profesional Saudí y etc.

Partidos de hoy por la Liga 1

HoraPartidoCanal
15:00Moquegua vs. GarcilasoL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Alavés vs GironaESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
15:00Everton vs. Manchester UnitedESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
12:20Fiorentina vs PisaESPN 2 y Disney Plus.
14:45Bolonia vs. UdineseDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
14:00Al Fateh vs. Al OkhdoodBet365
14:00Al Qadsiah vs. Al EttifaqBet365
14:00Al Shabab vs. Al RiyadhBet365
14:00Damac vs. Al Ahli SCBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Cúcuta vs. TolimaFanatiz, Bet365 y Win Play

Partidos de hoy en Costa Rica

HoraPartidoCanal
20:00Inter San Carlos vs. CofutpaBet365

Partidos de hoy por la LigaPro

HoraPartidoCanal
19:30Libertad vs. MantaZapping

Partidos de hoy en Nicaragua

HoraPartidoCanal
21:00Rancho Santana vs. Real MadrizBet365

Partidos de hoy en Panamá

HoraPartidoCanal
20:30Independiente vs. TauroBet365

Partidos de hoy en Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:30Zamora vs. La GuairaBetano
17:30Anzoategui vs. EstudiantesBet365

Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

