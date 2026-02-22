- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, lunes 23 de febrero: Programación, horarios y canales de TV
Te traemos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 23 de febrero con los duelos por la Liga 1, Premier League y Serie A.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 23 de febrero con todos los partidos de fútbol. La Liga 1 2026 cierra la jornada 4 con el Moquegua vs. Garcilaso. Además, hay acción en la Premier League, Serie A, LaLiga, Liga Profesional Saudí y etc.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Moquegua vs. Garcilaso
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Alavés vs Girona
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Everton vs. Manchester United
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:20
|Fiorentina vs Pisa
|ESPN 2 y Disney Plus.
|14:45
|Bolonia vs. Udinese
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Al Fateh vs. Al Okhdood
|Bet365
|14:00
|Al Qadsiah vs. Al Ettifaq
|Bet365
|14:00
|Al Shabab vs. Al Riyadh
|Bet365
|14:00
|Damac vs. Al Ahli SC
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Cúcuta vs. Tolima
|Fanatiz, Bet365 y Win Play
Partidos de hoy en Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Inter San Carlos vs. Cofutpa
|Bet365
Partidos de hoy por la LigaPro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Libertad vs. Manta
|Zapping
Partidos de hoy en Nicaragua
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Rancho Santana vs. Real Madriz
|Bet365
Partidos de hoy en Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Independiente vs. Tauro
|Bet365
Partidos de hoy en Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Zamora vs. La Guaira
|Betano
|17:30
|Anzoategui vs. Estudiantes
|Bet365
Horarios según Perú, Colombia y Ecuador.
