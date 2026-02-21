0
Real Madrid vs Osasuna
Previa Cristal vs Universitario

¿A qué hora juega Barcelona vs Levante y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?

Barcelona se enfrenta a Levante, por la fecha 25 de LaLiga EA Sports. El duelo se juega en el Camp Nou y a continuación repasa horarios, además de canales de transmisión.

Wilfredo Inostroza
Barcelona se enfrenta a Levante por LaLiga
Barcelona se enfrenta a Levante por LaLiga | Composición: Líbero
Barcelona y Levante se enfrentan este domingo 21 de febrero, por la fecha 25 de LaLiga 2025-26, desde el Camp Nou. Este encuentro es clave para las aspiraciones del elenco azulgrana de mantenerse en la lucha por el título campeonato que tiene con el Real Madrid.

¿A qué hora juega Barcelona vs Levante?

Repasa horarios para ver el encuentro de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 10:15
  • Bolivia y Venezuela: 11:15
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15
  • México: 09:15
  • España: 16:15

Barcelona vs Levante: dónde ver

Conoce canales y plataformas de streaming según tu ubicación geográfica:

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports, Sky+ y Izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
  • España: Movistar+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD

Barcelona vs Levante: previa del partido

El cuadro azulgrana había perdido el liderato tras su sorpresiva caída ante Girona como visitante y ahora necesita una victoria para enrumbarse en busca del bicampeonato del campeonato español.

Se espera que Hansi Flick ya pueda contar con Pedri y Marcus Rashford, quienes están recuperados de sus lesiones y están a disposición para este encuentro.

Barcelona

Pedro y Rashford se recuperaron de sus lesiones.

Por su parte, los 'Granotas' marchan en zona de descenso y pese a que los pronósticos no le dan casi posibilidades, buscarán dar el golpe en el Camp Nou para enderezar el camino.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

