Sesi Bauru vs Osasco EN VIVO, final del Sudamericano de Vóley 2026: hora, canal y dónde ver

El Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2025 tendrá un nuevo campeón. Sesi Baurú y Osasco São Cristóvão protagonizarán una final brasileña en Perú este domingo 22 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. La cita para ver este partidazo es a las 5:00 p. m. y la transmisión lo podrás disfrutar por el canal 2 Latina TV.

Osasco terminó de líder en el grupo B al ganar sus dos partidos. En las semifinales consiguió un triunfo muy trabajado tras vencer por 3-0 a San Martín de Perú. Por su parte, Sesi Baurú también finalizó primero en el grupo C y luego eliminó del camino a Alianza Lima.

¿Dónde ver EN VIVO el Sudamericano de Vóley?

El partido de Sesi Baurú vs Osasco por la final del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino, será transmitido EN VIVO por Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Por streaming, el compromiso estará disponible por VBTV de la Volleyball World.

¿A qué hora juega Sesi vs Osasco la final del Sudamericano de Vóley?

México y Centroamérica: 4:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 5:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Final Sudamericano de Vóley: precio de entradas y dónde comprar

General: S/ 20.00

Sur Preferente: S/ 35.00

Norte Preferente: S/ 35.00

Oriente Preferente: S/ 45.00

Occidente Preferente: S/ 55.00

Campeones del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino