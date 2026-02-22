Guillermo Viscarra tiene fecha para volver a jugar con Alianza Lima: ¿Llega al clásico?

Tras el partido de ida con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, Guillermo Viscarra terminó lesionado y se dijo que estaría un mes fuera de las canchas. Ahora, el portero de Alianza Lima está cerca de volver y ya tiene una fecha tentativa para ello, pero la principal duda de todos sus hinchas es si llegará o no al clásico de la Liga 1 2026.

Como se sabe, por la fecha 9 del Torneo Apertura se enfrentarán los blanquiazules a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. Este encuentro será entre el 27 y 30 de marzo, por lo que falta prácticamente un mes para tal compromiso del fútbol peruano, por lo que todo apunta a que el golero de la selección boliviana sí estará presente.

Y es que Líbero pudo conocer que a Guillermo Viscarra le quedan aproximadamente dos semanas de recuperación antes de volver a entrenar y poder saltar al terreno de juego. Es decir, en los primeros días del siguiente mes estará totalmente apto para volver a entrenar junto con sus compañeros en Alianza Lima, aunque quizá necesite más tiempo antes de jugar oficialmente.

Guillermo Viscarra es pieza clave en Alianza Lima.

Por ello, tendrá dos semanas más para ponerse a tiro antes de enfrentarse a Universitario de Deportes a fines de marzo, por lo que es prácticamente confirmado que sí podrá estar para el clásico del fútbol peruano. Claro, esto a menos que su lesión empeore o que Pablo Guede considere a Alejandro Duarte como el nuevo titular de la escuadra blanquiazul.

¿En qué equipos ha jugado Guillermo Viscarra?

Estos son los clubes en los que ha jugado: